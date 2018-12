Verglas attendu dans plusieurs régions du Québec dimanche

Pluie verglaçante pour le sud et le centre de la province, cocktail météo pour l’est: les conditions météorologiques seront difficiles au Québec, dimanche. La pluie verglaçante affectera d’abord le sud durant la nuit de samedi à dimanche, selon les prévisions d’Environnement Canada. La pluie verglaçante se changera en pluie vers la mi-journée dans la zone en question.

Dans les régions du centre du Québec le verglas frappera en matinée, en après-midi et/ou en soirée dimanche.

Une couche de verglas de 5 à 10 mm est ainsi prévue d’ici dimanche soir notamment dans la région de Gatineau, des Laurentides, de Lanaudière, du Montréal métropolitain , de la Beauce, de l’Estrie, des Bois-Francs, de la Mauricie près du fleuve, de Québec, de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De la neige est aussi prévue dans certaines régions.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses», souligne Environnement Canada sur son site web, en conseillant aux automobilistes d’adapter leur conduite aux conditions routières changeantes.

De son côté, le ministère des Transports assure qu’il effectuera «les opérations d'entretien requises afin de réduire les impacts des conditions hivernales sur les déplacements».

«Tout au long des précipitations, les équipements nécessaires seront déployés sur le réseau routier afin d'appliquer les produits fondants ou abrasifs nécessaires, a indiqué Transports Québec dans un communiqué, samedi. Par la suite, le ministère mettra en œuvre les moyens appropriés afin que la chaussée soit dégagée de toute glace le plus rapidement possible. Ainsi, les opérations d'entretien du réseau routier seront adaptées en fonction de la nature et de l'intensité des précipitations.»

Le ministre a ajouté qu’une surveillance accrue du réseau routier sera effectuée.