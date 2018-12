10 choses à savoir sur Team white, les grands gagnants de Révolution

Dimanche soir, Team white a été couronné meilleur danseur de la première saison de Révolution sur les ondes de TVA.

Le duo frère soeur a su impressionner les juges avec sa polyvalence et sa technique irréprochable.

Voici 10 choses à savoir sur deux danseurs que l’on risque de revoir souvent:

1. Team White est composé de Katerine, 23 ans, et de son frère Alexandre, 25 ans. Leur nom de famille est Leblanc, ce qui explique leur nom d’équipe, Team White.

2. Depuis leur enfance, les Leblanc baignent dans le milieu de la danse grâce à leur mère qui y évolue. «En grandissant ensemble, on s’est toujours vus en train de danser en duo dans le salon à la maison, a expliqué Alexandre. C’est devenu naturel et c’est ce qui crée notre chimie. On se connaît par cœur.»

3. Le frère et la soeur sont propriétaires d’un studio de danse, le Studio Shake, situé à Blainville et à Sainte-Adèle.

4. En plus de travailler et de danser ensemble, le duo s’entend à merveille. «On est frère et sœur, on est partenaires d’une école de danse, on danse ensemble, mais le plus important est qu’on est surtout de grands amis, insiste Katerine. On a du plaisir ensemble, même en dehors du travail et de la danse.»

5. Alexandre a suivi sa formation auprès du Rockwell Family et du 8Count Dance Complex.

6. Il est apparu dans de nombreuses compétitions et émissions télévisées, dont America’s got talent et Les Dieux de la Danse chez nous.

7. Katerine a étudié 3 ans à l'École Supérieure de Ballet contemporain de Montréal.

8. Elle a participé à plusieurs représentations, dont Les Productions Casse-Noisettes, à la Place des Arts de Montréal durant plusieurs années.

9. Elle a également remporté la 2e place en monologue solo au I.POP! (International Presentation Of Performance) à Las Vegas.

10. Team White était également coach et chorégraphe d’une autre équipe bien appréciée du public de Révolution; Seem So Far. Les membres de cette équipe avaient entre 17 et 20 ans et viennent de St-Sauveur.