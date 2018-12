Câble rompu des Îles-de-la-Madeleine : prévisible selon un plongeur qui l’a installé

Un plongeur reconnu mondialement qui a participé à l’installation sous-marine des câbles de fibre optique reliant les îles-de-la-Madeleine à la Gaspésie estime que ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne se rompent.

Mis dans le fond de la mer il y a 14 ans, un de ces câbles s’est brisé, ce qui a plongé l’archipel dans le silence, jeudi dernier.

«Ma plus grande surprise c’est que ça n’ait pas cassé avant. Quand on les a installés, entre nous on se disait que ça ne pouvait pas durer une éternité», a mentionné Mario Cyr à TVA Nouvelles.

Les vents très violents peuvent se faire sentir à 60 pieds sous l’eau. Mario Cyr pense que le contact avec de la roche serait à l’origine du bris du câble.

«À quelques endroits, le câble repose sur une roche et une partie se retrouve en ballant», a expliqué le plongeur.

Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine, avoue que «même si à l’époque, les recommandations étaient probablement d’enfouir les fils, les sommes d’argent disponibles ne permettaient pas ce niveau de sécurité».

Les communications sont rétablies, mais demeurent fragiles, dans l’archipel.

Dimanche, les autorités ont procédé à l’installation d’une station satellite terrestre afin de stabiliser la situation et les communications.