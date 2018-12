Chicoutimi sert une bonne leçon au Drakkar

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi ont retrouvé le chemin de la victoire d’une très belle façon écrasant le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 8-2, dimanche après-midi devant plus de 2500 spectateurs au Centre Georges-Vézina.

Les hommes de Yanick Jean se devaient de livrer une bonne performance après s’être inclinés huit fois à leurs neuf derniers matchs. La joie était bien entendu présente dans le vestiaire de l’équipe à la suite de ce festival offensif. « On a joué avec beaucoup d’émotion. On avait demandé à nos joueurs de jouer avec un sentiment d’urgence et ils ont relevé le défi. On sentait derrière le banc que les gars étaient prêts et qu’ils voulaient gagner », a souligné l’entraîneur-adjoint des Sags Claude Bouchard.

« Je pense que c’est un moment que tout le monde attendait. On a travaillé fort tout au long du match et on l’a mérité », a lancé le capitaine des Saguenéens, Zachary Lavigne, qui a marqué deux buts en désavantage numérique.

Outre Lavigne, les compatriotes russes Vladislav Kotkov (deux fois) et Artemi Kniazev ont touché la cible pour les Saguenéens. Leurs coéquipiers en défensive Jérémy Groleau, Morgan Nauss et Michael Pellerin, qui a marqué un premier but en carrière dans la LHJMQ, se sont également joints à la fête.