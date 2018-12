Des Québécois achètent les Nordiques

Coup de théâtre, le 29 novembre 1988, un groupe mené par Marcel Aubut se porte acquéreur des Nordiques de Québec, mettant un terme à une saga qui avait commencé un mois plus tôt.

Le 31 octobre, Eiders IXL qui détient Carling O’Keefe – propriétaire des Nordiques – annonce avoir vendu l’équipe. L’acheteur est inconnu, et dans sa proposition, rien ne le lie à la Ville de Québec. Et à l’époque, on chuchote que Seattle, Milwaukee, San Francisco et Hamilton aimeraient bien joindre la LNH.

Mais il s’avère que le président des Nordiques, Marcel Aubut, détient un document qui lui octroie 30 jours pour égaler l’offre. Si Las Vegas a dépensé 663 millions $ pour obtenir une franchise l’an dernier, on avance à l’époque une somme de 15 à 20 millions $ pour acquérir l’équipe, soit l’équivalent de 28 à 37 M$ aujourd’hui.

Photo d’archives

Le 1er novembre, il semble que seul le groupe Québecor se montre intéressé. Mais son président, Pierre Péladeau, est perplexe puisqu’il n’a pas eu de nouvelles de Marcel Aubut, et il se demande s’il ne s’agit pas d’une offre préparée d’avance. Aubut affirme qu’il ne s’agit pas d’un bluff.

Mais revirement, le lendemain, le mystérieux acheteur se désiste ! Quoi qu’il en soit, Carlin O’Keefe veut toujours vendre. Dans sa chronique du jour, Claude Bédard tempère les craintes en rappelant que seulement quatre clubs de la LNH ont déménagé en 72 ans...

L’acheteur inconnu n’a jamais été identifié précisément à l’époque, mais deux noms ont été évoqués, Nelson Skalbania et Harry Ornest. Ce dernier a été propriétaire des Blues de St. Louis. Skalbania, en tant que propriétaire des Racers d’Indianapolis dans l’Association mondiale de hockey, avait fait signer un contrat pro à un jeune blanc-bec de 17 ans du nom de Wayne Gretzky.

« Pour toujours »

Le groupe qui sauve les Nordiques, le 29 novembre, est composé du Fonds de solidarité de la FTQ, de Metro-Richelieu, de la papetière Daishowa, de l’assureur La Capitale, de la Mutuelle des fonctionnaires et de la Société Autil, formée de Marcel Aubut et de Marcel Dutil, de Canam-Manac. Chacun y a mis 3 millions $, pour un total de 15.

« À Québec pour toujours », avait déclaré Marcel Aubut lors de la conférence de presse annonçant le rachat de l’équipe.

Mais en 1995, les Nordiques prendront la direction de Denver, au Colorado, pour 75 M$ US, soit 153 M$ en devises canadiennes d’aujourd’hui.

– Texte et recherche : Martin Lavoie et Stéphane Doré