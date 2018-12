Du réconfort pour les enfants

Le temps s’est arrêté pour une centaine d’enfants atteints du cancer ou ayant survécu à la maladie, dimanche, au centre d’amusement RécréOFUN de L’Ancienne-Lorette.

C’est devenu une tradition chez Leucan que de réunir, à l’approche du temps des Fêtes, ses jeunes bénéficiaires âgés de 18 ans et moins.

Photo Didier Debusschère

La fête de Noël de l’organisme permet depuis maintenant plus de 25 ans aux enfants et à leur famille d’oublier la maladie et de fraterniser sans complexe.

« Ça peut ne pas sembler gros, mais pour les enfants, c’est beaucoup. Pour nous, aussi, c’est le fun de revoir les gens avec qui on a vécu plein de choses. Ce sont des gens qu’on ne connaissait pas avant et on va vivre avec eux des choses parfois plus intenses qu’avec notre propre famille », témoigne Pascal Poirier, dont la fille de 6 ans se remet d’une tumeur au rein.

Photo Didier Debusschère

L’événement a permis aux enfants de jouer, de rencontrer le père Noël, de bricoler et de partager un repas en toute sécurité. Tous ont aussi reçu un cadeau.

Les soignants impliqués

Plusieurs docteurs et intervenants se sont déplacés, comme celui de Matis, 12 ans, qui souffre d’une tumeur cérébrale. « Pour Matis, c’est une tradition avec son médecin. Ils jouent une game d’air-hockey. C’est la fois dans l’année où il oublie que son médecin est son médecin dans son bureau. Ici, c’est comme un ami », indique la maman, Julie Lacasse.

L’activité est toujours très attendue par les familles, confirme Nathalie Matte, directrice provinciale et développement philanthropique chez Leucan.

« Pour les parents, je pense que de voir leur enfant heureux, c’est le plus beau cadeau qu’ils peuvent recevoir », souligne-t-elle.