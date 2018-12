Marche à Québec en soutien aux Franco-Ontariens

Près d’une centaine de personnes ont marché dans les rues de Québec, dimanche après-midi, pour démontrer leur solidarité aux Franco-Ontariens touchés par les coupes du gouvernement ontarien dans les services en français.

En plus de résidents de la Capitale-Nationale, des politiciens fédéraux et municipaux ainsi que des Franco-Ontariens débarqués tout droit d’Ottawa ont pris part au rassemblement.

Guy Martel/Agence QMI

Le départ s’est donné au parc de la Francophonie, voisin de l’Assemblée nationale, pour se terminer à la place Royale, deux destinations symboliques.

Les libéraux Jean-Yves Duclos et Joël Lightbound, le conservateur Steven Blaney, l’ex-députée du Bloc Québécois Christiane Gagnon et le conseiller municipal Patrick Voyer ont tour à tour dénoncé les mesures controversées du premier ministre ontarien Doug Ford et rappeler l’importance du fait français au Canada.

« C’est important de montrer aux Franco-Ontariens que la lutte qu’ils mènent en ce moment dépasse les frontières de l’Ontario. C’est une question de respect envers pour la communauté francophone qui a une place historique et très importante au sein du Canada. On se doit de la respecter. Ces coupes-là sont inacceptables », a clamé M. Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert.

Guy Martel/Agence QMI

« La promotion de la dualité linguistique, c’est non-négociable. C’est un facteur fondamental de l’identité canadienne », a renchéri le député de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis, Steven Blaney.

Leur collègue à la Chambre des Communes, le ministre Jean-Yves Duclos, a appelé les francophones à « se tenir debout » jusqu’à ce que le gouvernement ontarien fasse marche arrière et respecte sa promesse de mettre sur pied une université francophone.

Guy Martel/Agence QMI

« C’est la seule attitude que M. Ford va comprendre. C’est pour ça que marcher aujourd’hui, se tenir debout, c’est la seule et la meilleure réponse », a affirmé M. Duclos.

La marche a « moins mobilisé qu’en Ontario parce que ça ne nous touche pas directement », selon le coorganisateur Félix Pelletier-Belzile. « Mais je pense que si on sondait la population du Québec, il y a un grand désaccord avec ce qui se fait là-bas », a-t-il ajouté.

Mesquine et irrespectueuse

Le conseiller municipal Patrick Voyer s’est exprimé pour le compte de Régis Labeaume, lisant une lettre envoyée par le maire au président de l’AFO il y a deux semaines. Dans cette missive, M. Labeaume qualifiait la décision du gouvernement Ford de « mesquine » et « irrespectueu[se] ».

Guy Martel/Agence QMI

« Je ne peux que dénoncer ce recul inacceptable qui nous ramène à une époque où il fallait s’excuser d’être francophone », a écrit le maire de Québec, présentement en déplacement à Paris.

« Exemple de courage »

Le geste de la députée ontarienne Amanda Simard, qui a claqué la porte du caucus conservateur devant l’intransigeance du gouvernement, a été unanimement souligné par les manifestants.

« C’est un exemple de courage », a vanté Jean-Yves Duclos, tandis que son comparse Joël Lightbound disait avoir « beaucoup d’admiration » pour la jeune élue.

Guy Martel/Agence QMI

Christiane Gagnon, qui a vécu le tumulte du mouvement « S.O.S. Montfort » à titre de députée du Bloc Québécois de 1993 à 2011, n’hésite pas à comparer Mme Simard à Gisèle Lalonde, figure du combat des Franco-Ontariens pour préserver l’hôpital universitaire francophone Montfort à la fin des années 90.

« Elles sont intègres dans leur mission et leur combat. J’espère que les gens vont s’en souvenir », a lancé Mme Gagnon, qui en était à une première action publique depuis son revers aux élections de 2011.

Samedi, quelque 14 000 Ontariens sont descendus dans les rues de la province pour presser le gouvernement conservateur de faire marche arrière dans ses compressions dans les services en français.