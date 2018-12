«On jouait sur les talons» –Andrew Shaw

Jouer du hockey de rattrapage est une mauvaise habitude dont le Canadien a de la difficulté à se départir. Encore une fois, dimanche, il a manqué de temps pour remonter la pente.

Photo d'archives, Martin Chevalier

« Leurs deux premiers buts ont fait mal. Ça nous a coûté le match. Price a été solide, il a fait de gros arrêts pour nous aider. On a repris un peu de momentum, mais ce n’était pas assez. Il faut sortir plus forts en première période et être plus affamés autour du filet. »

– Phillip Danault

Photo d'archives, Martin Chevalier

« On jouait sur les talons en début de match. Ils nous ont embouteillé dans notre territoire pendant quelques présences. Ils ont bâti leur momentum là-dessus et ont marqué deux buts. »

– Andrew Shaw

Jeff Petry a été à l’origine du premier but des Sharks avec un revirement en territoire neutre.

« C’est de ma faute. J’ai hésité une fraction de seconde, ce qui a permis au défenseur adverse [Justin Braun] de deviner que j’allais effectuer une passe. J’aurais dû choisir le jeu le moins dangereux et simplement renvoyer la rondelle en territoire neutre. »

– Jeff Petry

Shea Weber a servi une retentissante mise en échec à Joonas Donskoi dans les derniers instants de la deuxième période. Toutefois, les officiels lui ont décerné une punition, car ils jugeaient que le défenseur du Canadien avait obstrué le passage de son adversaire.

« Cette décision m’a surpris. C’était un jeu très serré. Il s’apprêtait à jouer la rondelle. Si je me retrouvais dans une situation semblable, je m’attendrais à me faire frapper. Au moins, nous avons réussi à tuer cette punition. »

– Shea Weber