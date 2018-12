Quel type de maman êtes-vous?

Vous correspondez à ce type de mère si vous accueillez sereinement votre maternité. Vous planifiez la venue de votre bébé en n’en faisant ni trop ni pas assez. Vous lisez par-ci par-là sur la grossesse et la maternité tout en vous faisant confiance face à l’inconnu. Vous tenez pour acquis que votre bébé aura une personnalité qui lui est propre et vous avez hâte de le voir. Vous lui parlez d’ailleurs fort probablement déjà alors qu’il se trouve dans votre ventre. C’est un être à part entière qui mérite respect et empathie, et qui se doit d’être valorisé dans son unicité. Malgré les sacrifices que la grossesse et la maternité vous imposent, vous sentez que vous les assumez sans toutefois vous gêner pour dire que cela vous fait vivre des émotions négatives.

LA MÈRE « MOI D’ABORD »

Vous l’aurez deviné, la mère « moi d’abord » est plutôt centrée sur elle-même. Elle aime capter l’attention et souhaite être admirée des autres. Elle a souvent tendance à voir son bébé comme le prolongement d’elle-même, ce qui peut être problématique. En fait, dès le début de la grossesse, ses attentes à l’égard de son enfant sont bien simples : il devra répondre à ses désirs et s’adapter à elle. Ainsi, il peut être difficile pour ce type de mère de comprendre que son bébé aura sa propre personnalité, qu’il affirmera parfois farouchement ses besoins et qu’il ne s’adaptera pas si facilement à la vie qu’elle a envisagée.

Si vous reconnaissez en vous certains traits de cette mère, peut-être avez-vous remarqué que vous parlez plus que vous n’écoutez. On vous l’a même déjà dit ! Et si vous essayiez l’inverse ? C’est en forgeant qu’on devient forgeron, alors c’est en écoutant qu’on devient plus sensible aux autres.