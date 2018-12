Un Hells se fait «taser» par la police

Un membre des Hells Angels un peu trop sur le party au mariage sous haute surveillance d’un de ses confrères a terminé la soirée à l’hôpital après avoir été atteint d’une décharge de pistolet à impulsions électriques.

Selon nos informations, Jean-Richard Larivière, surnommé «Race», aurait invectivé des policiers du groupe Éclipse et aurait fait mine de les charger dans une altercation au petit matin. C’est à ce moment que le pistolet «Taser» a été utilisé contre lui.

Toujours selon une source, Larivière était passablement éméché au moment de l’intervention, survenue non loin de l’une des salles de réception les plus huppée de la métropole, Le Windsor, où l’on célébrait le somptueux mariage d’un des leaders des Hells Angels, Martin Robert, et son amoureuse de longue date, Annie Arbic.

«Race» a par la suite été amené à l’hôpital, puis conduit dans un poste de police. Il sera accusé de voies de fait envers un policier.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme qu’un homme de 50 ans a été arrêté en marge des festivités de samedi soir, à l’angle des rues Drummond et Sherbrooke, vers 2 h 15 dans la nuit de samedi.

«Il était en état d’ébriété avancé. Il a été agressif et non-coopératif envers les policiers», a précisé Benoît Boisselle, porte-parole du SPVM.

Patches saisies

En mars 2018, Le Journal rapportait que Larivière avait subi l’affront de se faire confisquer ses «patches» presque neuves par la police au cours d’une enquête antidrogue.

Il avait reçu sa veste à l’effigie des Hells en mars 2017 après avoir été promu membre en règle du chapitre de Montréal.

– Avec la collaboration d’Éric Thibault