TAMPA | Il suffit de quelques discussions dans le vestiaire des Buccaneers ou dans les couloirs de leurs installations à Tampa pour réaliser que le constat est unanime. Le Canadien en apprentissage au tempérament réservé qu’était Antony Auclair à sa première saison l’an dernier a fait place à un joueur transformé et reconnu par ses pairs, élogieux à son égard.

À la vue du journaliste et du photographe du Journal qui parlent en français à Auclair devant son casier, quelques joueurs à proximité s’animent. De retentissants « tabarn... » prononcés à l’anglaise fusent soudainement pour démontrer que le juron de prédilection des Québécois fait maintenant partie des meubles dans le vestiaire.

Cameron Brate, productif ailier rapproché dans le groupe de position d’Auclair, prend la peine de nous saluer. « Bonjour, mes amis du Grand Nord ! » lance le joyeux drille.

Brate est de ceux qui ont rapidement apprécié la compagnie d’Auclair, à la fois pour son rôle effacé, mais non moins important sur le terrain, de même que pour sa personnalité avenante. À ses yeux, Auclair a franchi des pas de géant cet automne.

« Je me rappelle encore qu’au début il ne faisait que poser une question et il devenait la face toute rouge. Il semblait aussi appréhensif à l’idée de répondre à une question des entraîneurs. Aujourd’hui, il est plus confortable quand vient le temps de parler, surtout dans notre salle des ailiers rapprochés.

« L’anglais n’est pas sa langue maternelle et c’était facile de voir au départ qu’il était plus réservé, le nez dans ses affaires à essayer de mettre un pied devant l’autre. Maintenant, on le connaît plus et on comprend ce par quoi il a dû passer. Il a vraiment grandi comme joueur, et même en dehors du terrain il s’est ouvert davantage et exprime plus sa personnalité. Il a vraiment progressé sur tous les plans à sa deuxième année », note-t-il.

Coéquipiers admiratifs

OJ Howard a été le premier choix de l’équipe l’an dernier. Contrairement à Auclair, son chemin était tout tracé et il s’est établi comme la cible de choix chez les ailiers rapprochés.

Son statut est loin de l’empêcher de se montrer admiratif pour le travail méconnu accompli par Antony Auclair.

« Ce gars-là a joué avec les règles canadiennes et il a tout appris ici en un rien de temps. Ça démontre bien qu’il est un gars intelligent qui comprend bien les différents systèmes. Il est vraiment devenu un excellent bloqueur, mais il peut aussi capter des passes quand il en a l’opportunité.

« Des joueurs comme lui ne reçoivent pas la reconnaissance qu’ils méritent. C’est malheureux, mais c’est comme ça. Les gars dans ce vestiaire, les gens autour de l’équipe et ceux qui connaissent réellement le football savent à quel point ce genre de joueur est spécial dans une équipe », louange-t-il.

Entraîneurs élogieux

Pour son entraîneur de position, Ben Steele, lui-même un ancien ailier rapproché des Packers en 2004 et 2005, Auclair est directement responsable de ses succès.

« Quand on parle de ce que ça implique d’être un professionnel, Antony comprend exactement les exigences en dehors du terrain. Parfois, tu dois inculquer de force ces notions, mais les choses que les joueurs décident de faire par eux-mêmes, comme prendre soin de leur corps et donner du temps supplémentaire à étudier de la vidéo, sont les plus payantes. Antony n’est pas un joueur dont tu dois te soucier sur cet aspect », assure-t-il.

Le gabarit imposant et les habiletés athlétiques d’Auclair ont aussi vite séduit le responsable des unités spéciales, Nate Kaczor.

« Regarde-le ! Il est juste un beau et gros spécimen d’athlète ! Il bouge très bien pour sa taille et il est très compétitif. Dans la NFL, tu joues contre les meilleurs athlètes, ce qui implique que sur le plan technique, il doit être parfait », dit-il.

Des ailiers très... rapprochés !

Photo Stevens LeBlanc

L’appellation désignant les ailiers rapprochés prend tout son sens à Tampa, où le groupe dont Antony Auclair fait partie prend des airs de petite famille.

Les Buccaneers font partie des seules 10 équipes qui conservent quatre ailiers rapprochés au sein de leur alignement régulier. Les quatre larrons, soit Auclair, Cameron Brate, OJ Howard et Alan Cross, font bon ménage ensemble depuis la saison dernière, et la chimie opère.

Dans le quatuor, Auclair a su faire sa place et le fait que les quatre membres doivent partager le terrain passe bien au conseil.

« Antony a une très belle personnalité. Il peut être sarcastique, et dans ce groupe d’ailiers rapprochés il n’y a jamais un moment ennuyeux ! Il fait du très bon travail et nous misons sur un bon groupe. Si on pouvait, ils seraient tous sur le terrain en même temps. C’est un beau problème à avoir », réfléchit le patron des troupes, Ben Steele.

Ce dernier souhaiterait d’ailleurs que la complexité de la position d’ailier rapprochée soit davantage reconnue.

« La position de quart-arrière demeure la plus complexe, mais les ailiers rapprochés doivent participer aux rencontres dédiées à l’installation des plans de match par la course, par la passe, pour les protections... Les ailiers rapprochés, et surtout ceux comme Antony qui sont impliqués dans toutes les phases du jeu, ne sont même pas proches de recevoir le respect qu’ils méritent », clame-t-il.

Du football et des quilles !

Dans le groupe, Howard et Auclair sont arrivés au même moment. Le premier en provenance du puissant programme de l’Université de l’Alabama, et le second de l’Université Laval.

« Nous avons vécu ensemble plusieurs aspects typiques de la vie d’une recrue et on a appris à bien se connaître. Je l’ai trouvé plutôt amusant et relaxe. Nous sommes tous très proches dans le groupe. Nous nous aidons tous les uns et les autres et nous voulons vraiment que tous réussissent », glisse-t-il.

Et dans la vie des ailiers rapprochés, il y a plus que le football. Même qu’Antony Auclair et Alan Cross, devenus de bons amis, partagent une nouvelle passion pour leur ligue de quilles du lundi soir. Oui, oui, les quilles !

« C’est un bon gars qui fait toujours les choses de la bonne façon sur le terrain et en dehors. Il étudie beaucoup et quand je vais chez lui, on dirait que ses notes sont toujours près de lui. C’est bien de le côtoyer dans un autre environnement », sourit-il.

Les salaires pour se rassurer

On a beau avoir gradué dans la NFL parmi les grands, il y a certains joueurs qui peuvent être plus intimidants que d’autres à affronter. C’était le cas à la semaine 4, quand Antony Auclair et les Bucs ont fait face à Khalil Mack et aux Bears. Ces derniers ont accordé un contrat d’une valeur annuelle moyenne de 23,5 millions $ à l’ailier défensif étoile avant la saison. Auclair a abordé le face-à-face d’une manière originale. « Parfois, juste pour m’enlever de la pression un peu, c’est drôle à dire, mais je m’en vais voir son salaire et je le compare au mien », a-t-il dit en éclatant de rire. « Je ne peux pas faire autrement que de me sentir comme le négligé, parce qu’en théorie, je ne peux pas gagner contre lui et ça m’enlève la pression. »

Un compatriote canadien

Peu de gens le savent, mais Auclair n’est pas le seul Canadien chez les Buccaneers. Son entraîneur des unités spéciales, Nate Kaczor, a grandi dans la région de Winnipeg jusqu’à ce que sa famille déménage de l’autre côté de la frontière lorsqu’il était en deuxième année scolaire. « Ç’a créé en quelque sorte un lien entre nous au départ. Même en ayant grandi aux États-Unis, il y a des formes de slang dans certains États que je n’arrive pas à comprendre. J’ai donc réalisé rapidement que ça pouvait être difficile pour Antony et je me suis toujours assuré qu’il comprenait exactement ce que je voulais dire. Il a dû saisir rapidement des mots qu’on utilise depuis des années dans le langage courant et ç’a été un beau défi pour moi comme entraîneur de lui décrire exactement ce que je voulais. Je pense que ça m’a fait devenir un entraîneur plus efficace et clair », a-t-il dit.

Pas de « sauce » !

Avant la saison, un article paru à Tampa et ayant été cité au Québec mentionnait qu’Antony Auclair avait ajouté une quinzaine de livres à sa charpente durant la saison morte. Or, l’information était erronée et il n’en fallait pas plus pour que certaines mauvaises langues commencent à lâcher leur venin. « Les Bucs ont gardé le poids de mon “pro day”, qui était à 256 livres, mais quand je me suis rapporté à l’équipe, j’étais à 265 livres. Pendant la saison, je me suis pas mal maintenu. Il y a un article qui est sorti avant le camp cette année dans lequel on disait que j’étais à 270, et donc que j’avais pris 15 livres. Des gens se sont mis à dire que j’étais sur la “sauce” ! C’était tellement n’importe quoi ! En réalité, j’ai pris 5 livres », a rectifié le sympathique gaillard.