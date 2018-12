50 idées cadeaux pour votre amoureux selon sa personnalité

Trouver le cadeau parfait à offrir à son amoureux n’est pas chose simple. Il faut savoir dénicher quelque chose qui saura dire «je t’aime» et qui fera réellement plaisir à votre tendre moitié.

Qu’il soit du genre à écouter des vinyles, à boire un bon scotch ou plutôt à explorer les forêts exotiques du Costa Rica, Silo 57 a déniché des idées cadeaux originales qui devraient lui plaire.

Voici donc l’ultime guide cadeau pour votre chum:

Pour le tripeux de sport

1. Un surf à pagaie gonflable 379$

Le surf à pagaie est sans aucun doute l’un des sports estivaux les plus populaires des dernières années. En plus d’être un sport excellent pour ceux qui désirent travailler leur stabilité, il s’agit aussi d'une belle excuse pour partir à l’aventure dans les plus beaux coins du Québec. Si votre budget le permet, offrez donc à votre sportif préféré une raison supplémentaire d’aimer l’été!

2. Des billets pour aller voir les Canadiens de Montréal (prix variable)

En cas de doute, une paire de billets pour aller voir les Canadiens est toujours une bonne idée!

3. Une valise Herschel 189,99$

La valise Herschel à coquille dure est idéale pour les sportifs qui aiment bouger et voyager aux quatre coins de la planète.

4. Un rouleau massant en mousse 25,99$

Voilà l’accessoire indispensable à tous les sportifs de ce monde! Avec ce rouleau en mousse, il pourra détendre ses muscles après une grosse séance de gym et aider son corps à récupérer plus rapidement. C’est aussi un moyen de relaxer et de prendre le temps de respirer une fois sa séance de sport terminée.

5. Un forfait dans une cabane Kabania 89,99$

Dormir dans une cabane dans les arbres est sans aucun doute l’une des expériences les plus extraordinaires que vous pourriez offrir à votre aventurier.

6. Un abonnement d’un an au Éconofitness (environ 129,75$)

Pas besoin de débourser des milliers de dollars pour pouvoir profiter d’un gym, le Éconofitness offre les abonnements à 129,75$ par an. Tout un deal!

7. Une carte de souhaits de Paperole 5,50$

Cette carte de souhaits à motifs de skieurs le fera certainement sourire!

8. Un jeu de basketball pour la toilette 20$

Urban Outfitters

Voilà l’accessoire parfait pour le sportif qui ne peut pas tenir en place... même aux toilettes!

9. Une veste North Face 129,99$

The North Face

Cette belle veste est à la fois pratique et jolie!

10. Un sofa gonflable Fatboy 98$

Puisqu’il faut bien se reposer de temps en temps, ce sofa gonflable est l'accessoire idéal à amener partout où votre amoureux ira. En camping, sur la plage, en haut d’une montagne... Sky is the limit!

Pour l’apprenti-chef

11. Une sauce piquante édition limitée 12$

Les sauces piquantes de la compagnie montréalaise Smoke Show sont délicieuses et se glissent parfaitement dans un bas de Noël.

12. Le livre de recettes de Matty Matheson

Le célèbre chef Matty Matheson, qu’on a connu durant son passage à VICE notamment, a lancé un livre de recettes très carnivores qui risquent de plaire aux papilles de votre foodie favori.

13. Un tablier Dahls 95$

Les tabliers de la compagnie montréalaise Dahls sont ultra populaires. De nombreux serveurs de restaurant les portent d’ailleurs comme uniforme. Si votre amoureux a tendance à cuisiner «avec passion», il sera ravi de recevoir cet accessoire très pratique qui gardera ses vêtements propres tout en lui donnant des airs de vrai chef.

14. Un kit pour faire son propre gin 59$

Urban Outfitters

Votre tendre moitié est un amateur de gin? Offrez-lui donc la possibilité de faire sa propre boisson avec cet ensemble de fabrication de gin maison. C’est simple et super fun!

15. Un presse-café 49,95$

Cette petite pensée se glisse à merveille dans le bas de Noël d’un grand amateur de café... On dit ça comme ça!

16. Un long porte-couteau 105$

Simons

Ce porte-couteau en bois est une création d’ici qui risque de faire bien plaisir à votre tendre moitié.

17. Le livre Les ananas de la colère des Éditions Pow Pow 22,95$

La bande dessinée Les ananas de la colère est un cadeau parfait à feuilleter entre deux «prep» le dimanche.

18. Un ensemble pour faire son propre kombucha 74,99$

Le kombucha est certainement LA boisson la plus populaire ces derniers temps. Apprenez donc à faire votre propre recette avec cet ensemble de confection à kombucha simplifié.

19. Un ensemble pour faire son propre fromage de Umain 34,75$

Faire son propre fromage n’aura jamais été aussi simple qu’en utilisant l’ensemble de la compagnie montréalaise Umain!

20. Le p’tit kit zéro déchet de Dans le sac 42$

Votre tendre moitié est toujours à la recherche d’une nouvelle façon d’aider la planète? Cet ensemble cadeau de Dans le sac risque de lui faire plaisir. Vous trouverez un sac réutilisable, un duo de sac pour les produits achetés en vrac en plus de feuilles de cire d’abeille pour conserver les aliments plus longtemps.

Pour le pantouflard

21. Cette carte du Baltic Club 6$

Baltic Club

Il n’y a rien comme une carte de souhaits pour dire les vraies affaires!

22. Une machine à café Nespresso (prix variable)

Si votre pantouflard aime rester à la maison et siroter un bon café facile à faire, l’achat d’une machine Nespresso est de mise. Tous les cafés sont délicieux, sans exception!

23. Une Nintendo Switch 379,99$

Si votre budget le permet, une Nintendo Switch est le cadeau parfait à offrir! Vous pourrez jouer à une tonne de jeux à deux et avoir du gros fun durant les Fêtes!

24. Des pantoufles 79$

Woolrich

Ces magnifiques pantoufles de Woolrich deviendront sans aucun doute l’accessoire indispensable de votre amoureux cet hiver.

25. Un bean bag Fatboy 289$

Le rêve de tout casanier est certainement de posséder un bean bag. Plusieurs couleurs et formats disponibles!

26. Le livre Bong appétit 40$

On est en 2018. La marijuana est légale. Autant apprendre à cuisiner avec!

27. Une couverture 110$

Mikko Espresso Café

Cette couverture ultra cozy est exactement ce dont vous avez besoin pour vous coller devant un film le dimanche après-midi.

28. Des billets pour Kurt Vile au MTelus 38,50$

La musique de Kurt Vile est super relaxante. Si votre casanier a envie de sortir un peu, il pourrait bien triper sur l’œuvre du chanteur, à moins que ça ne soit déjà fait!

29. Un jeu de hockey sur table 39$

Urban Outfitters

Ce jeu de hockey sur table risque de se retrouver au cœur de plusieurs soirées bien animées!

30. Un cours de plante chez Plantzy 24$

Vivre avec des plantes à plusieurs bienfaits, encore faut-il être capable de les garder en vie! Si votre amoureux n’a pas le pouce vert, inscrivez-le donc à un atelier «Plantes pour les nuls» chez Plantzy!

Pour celui qui tripe sur l'art et la littérature

31. Une bouteille de vin nature (prix variable)

Le vin nature est sur toutes les lèvres ces derniers temps. Si vous souhaitez surprendre votre amoureux, faites donc un tour dans des boutiques spécialisées ou encore demandez conseil à la SAQ pour trouver une bouteille surprenante.

32. Un pull PONY x Frank and Oak 79$

L’artiste montréalaise PONY vient tout juste de dévoiler une collection de vêtements avec Frank and Oak. Le résultat est super amusant et fera certainement sourire votre tendre moitié.

33. Un abonnement au magazine Nouveau Projet 59$

Le magazine Nouveau Projet se feuillette particulièrement bien accompagné d’un latté le dimanche matin.

34. Un tourne-disque 499$

Un tourne-disque est un indispensable. Il n’y a rien de comparable au son de la musique que produit un tourne-disque.

35. Un vinyle de Queen 45$

Si votre amoureux possède déjà un tourne-disque, offrez-lui donc un vinyle des plus grands succès de Queen. Un classique indémodable!

36. Le livre Chroniques du Mile End 29,95$

Depuis 2006, le photographe et réalisateur Jorge Camarotti a photographié le quartier Mile End à Montréal. Ses commerces, ses habitants, la vie quotidienne... Une œuvre magnifique à offrir!

37. Une œuvre de Les Microcosmes 22$

L'artiste montréalaise derrière le projet les Microcosmes fait de magnifiques collages qui s’agencent à n’importe quel décor ou presque. Offrir une œuvre est toujours une bonne idée!

38. Le livre Le Manuel de la vie Sauvage 25$

Le Manuel de la vie Sauvage de Jean-Philippe Baril Guérard vaut vraiment la peine d’être lu. On ne se trompe jamais avec les œuvres de la maison d’édition Les Éditions de Ta Mère.

39. Un abonnement de 5 ans au musée d’art contemporain de Montréal 80$

Vous n’avez pas les moyens d’offrir une œuvre d’art à votre tendre moitié? Offrez-lui donc un abonnement de 5 ans au musée d’art contemporain de Montréal. Impossible de se tromper avec un cadeau comme celui-là!

40. Une table d’appoint d’Alphabet 159,99$

Si votre amoureux aime le design, il risque de tomber sous le charme des créations de la compagnie montréalaise Alphabet. Cette petite table d’appoint s’installe d’ailleurs dans n’importe quel espace. Vous pourrez même y serrer des magazines!

Pour le gars fashion

41. Un morceau de la collection Officiel (prix variable)

Le rappeur montréalais Lary Kidd lance une nouvelle collection de ses vêtements Officiel. Le BFF de Loud fera même un pop-up shop durant le mois de décembre. C’est d’ailleurs (pour le moment) le seul endroit où vous pourrez vous procurer l'une de ses créations.

42. Des produits pour les cheveux Wise (prix variable)

Les produits pour les cheveux de la compagnie montréalaise Wise sont écoresponsables et sont vendus dans des pots qui se recyclent. Des coffrets cadeaux sont disponibles.

43. Un haut-parleur Bluetooth Marshall 249,85$

Urban Outfitters

En plus d'être très beau, ce haut-parleur Bluetooth de Marshall est d'excellente qualité et se déplace n'importe où!

44. Des billets pour Loud au Centre Bell (à partir de 44$)

Le rappeur québécois de l’heure, Loud, sera en spectacle au Centre Bell en mai 2019. Ce show risque de faire pas mal jaser... À ne pas manquer!

45. Un après-rasage de Groom Industries 26$

Les produits de la compagnie montréalaise Groom Industries n’ont plus besoin de présentation. Leur qualité est exceptionnelle!

46. Un forfait détente au Strom Spa Nordique du mont Saint-Hilaire (prix variable)

Le Strom Spa Nordique du mont Saint-Hilaire est certainement l’un des spas les plus instagrammbles du Québec. Pour les Fêtes, vous trouverez plusieurs forfaits «détente» à prix assez abordables.

47. La veste de travail de Dahls 220$

Cette veste de «travailleurs» de la compagnie locale Dahls est le vêtement parfait pour avoir l’air décontracté et prêt à relever n’importe quel défi!

48. Une radio cassette à lecteur MP3 74$

Urban Outfitters

La radio à cassette est à la mode. Si votre amoureux a un petit côté rétro, il sera certainement ravi de recevoir ce cadeau.

49. Un «duffle bag» de Woolfell 260$

La compagnie montréalaise Wollfell vend des sacs magnifiques qui devraient plaire à tout le monde. Ce «duffle bag» peut servir de bagages à main ou encore de sac de sport.

50. Une nuit dans un mini chalet du Repère Boréal (à partir de 119$)

L’intérêt pour les refuges «mini» est une tendance qui ne cesse pas de croître. Si vous voulez offrir une expérience unique à votre tendre moitié, amenez-le au Repère Boréale.

