Acura ILX 2019: qu’on lui donne tout de suite son cachet de figuration

À une époque pourtant pas si lointaine, l’Acura ILX avait pour mission de faire des jambettes aux Audi A4, BMW Série 3 et Mercedes-Benz Classe C.

En réalité, ça ne s’est jamais passé. La CSX devenue ILX n’a jamais été plus qu’une figurante dans sa catégorie. Jusqu’à ce que les constructeurs allemands décident de défricher un marché d’acheteurs moins fortunés. Désormais, avec la ILX, Acura tente de concurrencer les Audi A3 et Mercedes-Benz CLA. Ça ne correspond pas tout à fait à la définition d’élever la barre...

Quoi de neuf, docteur?

Ne partons pas en peur, l’année 2019 ne marque pas l’arrive d’une nouvelle génération de l’ILX. Il s’agit plutôt d’un rafraîchissement de mi-mandat afin qu’elle n’ait pas l’air trop dépassée.

Pour ce nouveau millésime, l’ILX hérite d’un nouveau design des parties avant et arrière. Comme les autres produits de la gamme, tout tourne autour de la calandre de forme pentagonale.

De série, elle est livrée avec l’ensemble AcuraWatch. Celui-ci comprend les systèmes de freinage à réduction d’impact, d’alerte de collision avant, d’avertissement de sortie de voie, d’assistance au franchissement involontaire de ligne et d’atténuation de sortie de voie.

Sous le capot

Rien ne change sous le capot. On retrouve le bon vieux moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,4 L. La transmission automatique à huit rapports à double embrayage achemine les 201 chevaux et 180 livres-pied de couple aux roues avant.

Malheureusement, le rouage intégral n’est pas disponible, contrairement aux CLA et A3. Pas de boîte manuelle non plus. Quel dommage.

A-Spec, oui s’il vous plaît

Comme c’est souvent le cas lors du lancement d’un nouveau modèle, le constructeur nous tend les clefs de la version la plus cossue. L’ILX n’y a pas fait exception.

Bien qu’il soit facile de craquer pour un modèle équipé jusqu’au bouchon, force est d’admettre que les versions A-Spec (Premium et Tech) sont caractérisées par un habitacle fort chaleureux. Quand j’ai pris place sur le baquet du conducteur, j’ai instantanément apprécié le cuir rouge. Oui, ROUGE. Et tant qu’à y être, il était bien enveloppant. Il faut débourser environ 35 000$ pour obtenir cet intérieur.

Et si on la comparait à la Honda Civic?

Pour quelques milliers de dollars de moins que l’ILX de base, il est possible de mettre la main sur une Civic Sport à hayon munie d’une boîte manuelle. Certes, elle est moins puissante d’une vingtaine de chevaux, mais son immense hayon lui permettre de loger bien plus.

Sinon, il est aussi possible de se tourner vers la Civic Si. Aussi livrable avec la boîte manuelle, elle propose une puissance dépassant celle de la ILX tout étant offert à un prix inférieur que celle-ci.

Pensez-y deux fois avant d’acheter une Acura ILX...

Mais qui donc achète une ILX?

On ne s’est pas gêné et on a carrément posé la question aux représentants d’Acura. On nous a répondu qu’on désirait attirer le jeune professionnel qui est soucieux de son image.

Autrement dit, on veut plaire à celui qui veut flasher sans avoir une facture trop salée. L’idée est de lui vendre ensuite un RDX, puis un MDX et ainsi de suite dans les années à venir. On souhaite donc bon courage à Acura et on admire l’optimisme des représentants de la marque.

En revanche, on est persuadé que si Acura proposait une version premium du populaire Honda HR-V, on aurait davantage de chance de charmer la jeune clientèle qui n’a jamais eu autant soif de VUS.

Bon prix

Par rapport à l’année dernière, l’Acura ILX voit son prix réduit de 2200$. Quand même. Ainsi, offerte à 29 990$, a ILX vous coûtera bien moins cher que l’une ou l’autre de ses rivales allemandes: Audi A3 (43 200$) et Mercedes-Benz CLA.

Points forts

• Elle n’a plus l’air d’une simple Civic endimanchée

• Très bel habitacle des versions A-Spec

• Prix inférieur à la compétition

Points faibles

• Absence de boîte manuelle

• Absence de rouage intégral

• Modèle globalement sans intérêt

Consommation: 4/5

Cotes de consommation comparables à celles de la concurrence.

Confort: 4/5

Sièges avant des versions A-Spec bien enveloppants et confortables.

Performances: 3/5

On aurait apprécié que les versions A-Spec proposent une puissance plus élevée.

Système multimédia: 3/5

La disposition sur deux écrans est questionnable. On apprécie la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

Agrément de conduite: 3/5

Une Honda Civic avec le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 L est maintes fois plus excitante à conduire.

Appréciation générale: 3/5

Bien qu’elle en soit rendue à sa septième année sur le marché, on remet en question la pertinence d’une voiture comme la ILX.