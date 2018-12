Au revoir, coach McCarthy!

Les Packers n’avaient tout simplement plus le choix après une défaite aussi gênante face aux pauvres Cardinals. En prenant la décision de montrer la porte à l’entraîneur-chef Mike McCarthy, ils ne seront pas en mesure rescaper une saison perdue, mais ils pourront au moins purifier l’air et repartir rapidement sur de nouvelles bases.

C’était déjà écrit dans le ciel que McCarthy ne survivrait pas à la saison, et la défaite inattendue contre une équipe de deuxième ordre, à la maison, n’a fait qu’officialiser un processus sans doute déjà enclenché en coulisses.

La relation entre le pilote et le quart-arrière étoile Aaron Rodgers s’est refroidie après 13 ans dans la toundra, et plusieurs commentaires peu subtils de part et d’autre dans les derniers mois laissaient deviner une atmosphère tendue.

Hier, les Packers devaient jouer avec urgence, en mode survie, question de s’accrocher à leurs minces espoirs de participer aux séries. Contre une équipe des bas-fonds qui n’avait battu que les 49ers (à deux reprises) cette saison et qui a dû se taper le déplacement en plus de disputer un match dans des conditions peu clémentes, les têtes fromagées n’avaient pas le droit de perdre. Et pourtant, Rodgers concédait après coup que son équipe était sortie « à plat », sans énergie.

C’est en plein la mission première d’un entraîneur-chef de préparer les troupes pour ses situations critiques, mais quand le message ne passe plus, il n’y a rien à faire. Le coordonnateur offensif Joe Philbin assurera l’intérim d’ici la fin de la saison.

Manque d’imagination

L’offensive des Packers, considérée pendant longtemps comme créative, n’a plus la cote, et il semble que Rodgers et McCarthy ont pris la fâcheuse tendance de tirer chacun sur la couverture pour le pouvoir décisionnel. Le côté rigide de McCarthy et la tendance à l’improvisation de Rodgers ne font plus bon ménage.

Bien sûr, tout ne repose pas entièrement sur McCarthy. Rodgers, aussi doué soit-il, se dirige vers le deuxième moins bon taux de passes complétées de sa carrière (61,8 %) et il rate son lot de receveurs ouverts cette saison. Il y a aussi les receveurs qui échappent des passes ici et là et le botteur Mason Crosby, qui gâche aussi quelques occasions. Et la défensive, qui joue de manière inconstante.

Mais justement, tous ces signes démontrent à quel point l’équipe ne semble pas concentrée à la tâche, surtout dans une situation critique comme hier.

Pendant une portion de la rencontre, les Packers ont raté neuf tentatives de suite sur les troisièmes essais et ont terminé leur journée de travail avec trois conversions sur 14 tentatives. Ils croulent au 18e rang dans la ligue à chapitre. Dans la zone payante, un autre indicateur où il importe de connaître du succès, ils glissent au 14e rang, eux qui occupaient la quatrième place la saison dernière.

La suite

Malgré leurs insuccès, les Packers n’ont pas besoin d’entamer une longue reconstruction. Les fondations sont en place pour renouer rapidement avec le succès, et l’équipe peut dès maintenant entamer les démarches pour dénicher un successeur de qualité en prenant une longueur d’avance sur la concurrence.

Quant à Mike McCarthy, mieux vaut se calmer et prendre du recul avant de l’accuser de tous les maux qui affectent les Packers. Il n’est pas devenu un mauvais coach du jour au lendemain et il retombera rapidement sur ses pieds. Il devra toutefois s’entourer de jeunes esprits créatifs et accepter de déléguer.

Il a somme toute connu une carrière très fructueuse à Green Bay. Dommage que le mariage prenne fin de la sorte, mais le divorce risque de donner des ailes aux deux partis.

Gagnants

Todd Gurley

Les Rams sont officiellement champions de division, et le porteur Todd Gurley, encore une fois, n’a pas été étranger à ce titre avec 132 verges au sol et 33 par la passe, en plus de deux touchés.

Andrew Adams

Le maraudeur des Buccaneers a connu un match d’enfer, avec trois interceptions. Il s’agissait du deuxième joueur seulement en sept ans à réaliser ce fait d’armes. Il ne revendiquait qu’une interception au préalable en 38 matchs.

Les Ravens

Les Ravens viennent de remporter une troisième victoire de suite, ce qui éloigne de plus en plus le quart-arrière Joe Flacco du terrain. Lamar Jackson a poursuivi ses ravages au sol, la défensive a encore inscrit un touché, et les Corbeaux se rapprochent des séries.

Matt Nagy

D’accord, les Bears ont perdu un match qu’ils n’auraient jamais dû perdre, mais, en appelant un jeu truqué de passe sur feinte de jeu renversé en fin de match, l’entraîneur-chef a démontré une fois de plus qu’il ne dirigerait jamais avec la peur au ventre. Ses joueurs le retiendront.

Patrick Mahomes

Pas de Kareem Hunt? Pas de problème ! Patrick Mahomes a de nouveau pris les choses en main avec son septième match d’au moins quatre passes de touchés pour porter son total à 41. Oui, vous avez bien lu...

Perdants

Cam Newton

Plus tôt cette semaine, le quart-arrière des Panthers a prétendu qu’il jouait actuellement le meilleur football de sa carrière. Déjà, l’affirmation était douteuse, et il n’a certainement pas aidé sa cause avec quatre interceptions dans un match que les Panthers ne pouvaient pas perdre.

Chris Harris Jr

Le demi de coin des Broncos aurait subi une fracture du péroné, ce qui l’éloignera du terrain. Il a déjà été plus dominant, mais demeure un joueur solide, et cette perte pourrait faire mal aux Broncos dans leur chasse aux séries.

Les Colts

L’attaque des Colts a gaspillé une excellente prestation de la défensive, qui a limité les Jaguars à six points et 11 premiers jeux. En pleine course aux séries, les Colts n’ont jamais su créer de séparation dans leurs tracés, et leur faux pas pourrait les hanter.

Charles Clay

Sur le dernier jeu du match des Bills, après que le quart-arrière Josh Allen ait couru environ 22 km dans tous les sens pour fuir la pression, l’ailier rapproché Charles Clay a échappé la passe dans la zone des buts. C’était loin d’être une passe parfaite, mais il fallait la capter.

Les Vikings

C’est une chose de perdre face aux Patriots chez eux, mais c’en est une autre de jouer avec aussi peu de créativité à l’attaque. Franchement, les Mauves avaient l’air d’un club qui s’en allait à l’abattoir.

5 Jeux de la semaine

Beckham s’amuse

Photo AFP

Odell Beckham Jr est devenu le premier joueur depuis 1924 à capter une passe de touché en plus d’en lancer une autre dans un même match, à deux reprises, dans une saison. Le mercuriel receveur est capable du meilleur comme du pire, lui qui a fourni un effort lamentable en tentant à peine de recouvrir un botté court réussi des Bears en fin de match qui a forcé la prolongation.

Phillip Lindsay en feu

Le porteur recrue des Broncos a eu largement son mot à dire dans la victoire des Broncos avec 157 verges au sol. Il s’est particulièrement démarqué sur un long touché au sol de 65 verges. Lindsay a profité d’un boulevard pour exploser, et sa vitesse l’a bien servi, lui qui a à peine été touché par la suite. Un jeu qui a scié les jambes des Bengals.

Un gros sac

Les jeux clés dans une victoire ne sont pas toujours des touchés. Avec un peu plus de huit minutes à jouer, les Rams s’accrochaient à une mince avance de 16-13 sur les Lions, qui progressaient avec le ballon. Le plaqueur Aaron Donald a démontré toute sa puissance avec un monstrueux sac du quart aux dépens de Matthew Stafford, qui a échappé le ballon. Fin des émissions pour les Lions !

Du grand Larry !

Avec le pointage égal à 17-17 entre Packers et Cardinals, ces derniers se sont retrouvés dans leur zone en situation de troisième essai et 23 verges à faire. Le quart-arrière Josh Rosen a repéré Larry Fitzgerald 32 verges plus loin et l’infatigable vétéran a capté la passe au ras du sol dans une étonnante démonstration de contrôle. Ce jeu a mené au placement victorieux des Cards.

Souvenirs du « Réfri-gérateur » !

Le jeu n’a pas eu une incidence majeure sur le match, mais le touché du gros plaqueur des Bears Akiem Hicks a certainement ravivé de vieux souvenirs de William Perry, surnommé le « Réfrigérateur ». Sur un quatrième essai et une verge à faire, les Bears ont remis le ballon à leur costaud gaillard de 332 lb. Il s’agissait du premier touché offensif pour un joueur défensif des Bears depuis Brian Urlacher, en 2001.