Chuck Fletcher avec les Flyers

Les Flyers de Philadelphie ont trouvé leur nouveau directeur général. Il s'agit de Chuck Fletcher, ancien DG du Wild du Minnesota.

Fletcher remplace ainsi Ron Hextall, congédié la semaine dernière par le président Paul Holmgren. L'adjoint au DG des Blue Jackets de Columbus Bill Zito était dans la course avec Fletcher, selon The Inquirer and Daily News.

«C’est un honneur de me joindre aux Flyers, une franchise iconique de la Ligue nationale de hockey (LNH), a dit Fletcher, dans un communiqué. Le haut niveau de talent dans cette équipe va porter des fruits pour faire avancer l’organisation et ultimement, nous permettre de nous battre pour un championnat.»

Fletcher a été à la tête du Wild pendant neuf saisons et l’équipe a pris part aux séries éliminatoires six fois pendant son règne. Il a été remercié en avril après la troisième élimination de suite au premier tour des siens.

«Au cours de sa carrière, [Fletcher] a aidé à construire des équipes qui ont constamment pris part aux éliminatoires, a commenté Holmgren. Son éthique de travail, ses connaissances et son expérience au sein de la communauté du hockey seront des outils pour mener notre équipe dans le futur.»

Les Flyers montrent un dossier de 11-12-2 depuis le début de la campagne, ce qui est bon pour le 15e rang dans l'Association de l'Est.