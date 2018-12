Des airs québécois écoutés dans l’espace

Les chansons de Daniel Bélanger, Patrick Watson et Alexandra Stréliski ont résonné dans l’espace, lundi, avec le départ de l’astronaute David Saint-Jacques à bord de la fusée Soyouz.

Le Canadien est donc parti en apesanteur au son d’artistes de chez lui ; c’est au son de Rêver mieux de Daniel Bélanger, Ikajunga d’Elisapie, Le départ d’Alexandra Stréliski, The Great Escape de Patrick Watson et On the Ground de Richard Reed Parry que David Saint-Jacques a amorcé sa mission vers la Station spatiale.

Titres évocateurs

La liste musicale de l’astronaute a été préparée par son ami, le journaliste musical Nicolas Tittley. Et plusieurs des 28 titres sélectionnés sont particulièrement évocateurs de ce périple spatial : on y retrouve, entre autres, Sail to the Moon de Radiohead, The Stars Our Destination de Stereolab et Looking for Astronauts de The National.

Beck, David Bowie, Alain Bashung et Nick Cave & the Bad Seeds figurent également sur la liste de lecture.

Selon l’Agence spatiale canadienne, « les astronautes disposent généralement d’une quarantaine de minutes pour écouter de la musique qu’ils ont eux-mêmes sélectionnée », avant le lancement.