Des experts chargés de superviser le projet de tramway

La Ville nomme un comité formé d’experts externes pour s’assurer que le projet de tramway soit mené à bien à l’intérieur des coûts et des échéanciers.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a annoncé lundi avant le conseil municipal les membres d’un nouveau comité directeur qui chapeautera le bureau de projet.

Les membres sont les suivants

Régis Labeaume, maire de Québec

Rémy Normand, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec et président du Réseau de transport de la Capitale

Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec

Caroline Bourgeois, vice-présidente à la gestion de projets - Est du Québec à la Société québécoise des infrastructures

Frédérick Bouthillette, sous-ministre adjoint aux projets stratégiques de transport collectif et ferroviaire au ministère des Transports

Alain Mercier, directeur général, Réseau de transport de la Capitale

Luc Monty, directeur général, Ville de Québec

Yvon Charest, président et chef de la direction d’Industrielle Alliance

André Legault, ancien directeur général de la Ville

Luc Meunier, vice-président chez Capitale Groupe financier

Madeleine Paulin, administratrice dans la haute fonction publique québécoise

Alain Roy, ancien dirigeant chez Pomerleau

Serge Viau, ex-directeur général de la Ville

Le comité sera présidé par André Legault, ancien directeur général de la Ville.

Le comité consultatif, qui a conseillé la Ville pour le choix des modes et des tracés pour le réseau structurant, continuera d’exister et aura une «orientation plus politique», alors que le comité directeur devra «challenger le bureau de projet», chargé de mener à bien le projet sur le terrain, a expliqué M. Labeaume.

Les membres ont toutes les compétences pour bien orienter le bureau de projet, a assuré le maire. «Ça nous prend du monde qui connaît la business gouvernementale et légale et qui

connaissent bien la ville», a souligné M. Labeaume, qui estime que la Ville sera bien servie avec ce comité.

Cette annonce suit l’embauche de Systra, organisation technique qui est conseillère de la Ville dans le projet.