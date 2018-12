Les internautes prennent de travers l’élimination de Maude et Jonathan

De nombreux internautes ont pris d’assaut les réseaux sociaux dimanche soir pour exprimer leur colère envers une élimination jugée «arrangée» par la production d’Occupation double Grèce.

En effet, lors de la soirée d’élimination de dimanche, il y avait deux personnes autour de la table de délibération, Jonathan et Yan, qui avaient tous les deux gagné ce privilège en remportant des défis.

Cette place à la table était toutefois un cadeau empoisonné puisque Yan et Jonathan ont dû choisir entre leurs deux couples. Puisque Jonathan ne voyait pas vraiment de potentiel amoureux, il s’est lui-même éliminé pour laisser une chance au couple de Yan et Julie-Anne de fonctionner.

Puisque Maude et Jonathan étaient parmi les couples chouchous des Québécois, plusieurs ont été outrés qu’ils aient eu à prendre cette décision et plusieurs soupçonnent la production de manigancer pour garder certains couples qui font plus jaser dans l'aventure, comme Pézie et Olivier et Renaud et Jessika.

Les commentaires sous les publications de la page Facebook appellent même au boycottage du vote le 9 décembre prochain.

