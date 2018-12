DJ Champion aux festivités du Nouvel An à Québec

La ville de Québec «appartiendra» à DJ Champion, le 31 décembre, alors qu'il s’emparera de la scène principale pour les célébrations du jour de l’An.

Les organisateurs ont annoncé lundi la programmation des fêtes de la nouvelle année, qui se dérouleront du 28 décembre au 1er janvier sur la Grande Allée, pour le 10e anniversaire de l’événement. C’est au son des violons de la famille Painchaud que l’annonce a été faite, à la salle de réception de l’hôtel de ville.

Comme l’an passé, deux scènes seront installées. La première, devant le parlement, diffusera de la musique électronique et accueillera DJ Champion, dès 23 h. C’est un habitué des célébrations, lui qui était présent lors du cinquième anniversaire.

«Je vais jouer des rythmiques plus africaines et qui rappellent la musique sud-américaine», a annoncé DJ Champion. «Ça englobe plus de monde et plus de monde peut se retrouver là-dedans. Je vais aussi faire des mash-up de rap québécois pour faire écho à la très bonne musique rap québécois qui se fait ces temps-ci.»

«Le 31 décembre t’appartient», a lancé le promoteur de l’événement, André Verreault, président d’Action promotion Grande Allée. Le DJ prendra possession de la scène jusqu’à minuit, pour le décompte et les feux d’artifice, et poursuivra ensuite. La fête se termine au petit matin.

Au parc de la Francophonie, c’est la famille Painchaud qui mettra le party dans la place, avec sa musique traditionnelle. Les musiciens auront des invités surprise et promettent de faire bouger les fêtards avec une quinzaine d'artistes sur scène.

Manèges gratuits

Comme l’écrivait Le Journal lundi matin, pour le 10e anniversaire, les manèges seront gratuits. Cette année, avec la grande roue, on ajoutera de nouveaux manèges, dont un carrousel. Il y aura aussi une grande glissade de neige. Les petits seront comblés puisque le chocolat chaud leur sera offert gratuitement.

Il y aura encore plus d’espaces chaleur au parc George-V, devant le Manège militaire, en plus d’un espace cocktail qui fera la promotion des produits québécois.

Les festivités sont maintenant devenues un incontournable à Québec, ont commenté M. Verreault et la conseillère responsable de la Culture, Alicia Despins. Le succès ne se dément pas, a-t-elle indiqué; en 2016, sur cinq jours, plus de 232 000 visiteurs uniques ont participé aux festivités, dont 128 000 touristes.