Dolbeau-Mistassini: un jeune de 12 ans meurt à l'hôpital poursuivi par ses parents

Le jeune Emilio Pedneault, 12 ans, est décédé en fin de semaine à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini.

Ses parents avaient poursuivi des membres du personnel soignant et cet hôpital en 2011. L'hôpital et deux inhalothéraopeutes avaient été condamnés à payer 3 millions $ il y a un an pour des dommages subis par le jeune Émilio Pedneault.

La vie du jeune garçon avait basculé en 2008, alors qu'il n'avait que 2 ans.

Du liquide caustique qui sert à déboucher les conduits s'était renversé sur lui dans la salle bain, l’atteignant au thorax, à la tête et dans un œil. Devant la gravité de son état, le personnel avait décidé de le transférer à Québec.

L'enfant avait toutefois manqué d'oxygène, et son cœur avait cessé de battre pendant 9 minutes dans l'ambulance. Il avait dû être ramené à l'urgence de Dolbeau-Mistassinin pour être réanimé.

Il avait subi des dommages neurologiques irréversibles, épilepsie et retard global de développement. Il était alimenté par gavage et confiné à un fauteuil roulant.