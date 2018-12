Garou animera Destination Eurovision

Bien qu’il ait délaissé La Voix au Québec, Garou demeurera aux commandes de Destination Eurovision en France. Le chanteur québécois pilotera la deuxième saison du rendez-vous télévisuel de France 2 cet hiver, a confirmé la chaîne.

Quant à Isabelle Boulay, qui faisait partie du panel original de juges l’an dernier, elle sera absente du concours, qui vise à sélectionner l’artiste qui représentera la France à l’Eurovision. L’auteur-compositeur franco-israélien Amir a également quitté son poste. Ils seront remplacés par André Manoukian et Vitaa. Le troisième juge, Christophe Willem, conserve son siège.

La carrière d’animateur de Garou continue d’aller bon train en France. En janvier dernier, France 2 lui avait confié sa propre émission, intitulée Gare au Garou. En septembre, on apprenait que M6 l’avait embauché pour tenir les rênes de Together : tous avec moi, un nouveau jeu musical adapté du format britannique All Together Now. Les enregistrements ont commencé cet automne.

Le mois de décembre marque le retour de Garou au Québec. Il foulera les planches du Capitole de Québec du 19 au 31 décembre.