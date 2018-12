La CAQ veut accélérer l’immigration

Le gouvernement caquiste a rencontré le gouvernement fédéral pour tenter de faire réduire les délais de traitement des dossiers en immigration, afin de pallier l’importante pénurie de main-d’œuvre au Québec.

C’est ce qu’a confirmé la vice-première ministre Geneviève Guilbeault lundi, en marge de l’annonce des 15 entreprises lauréates dans le cadre du projet Vision entrepreneuriale Québec 2023, à l’hôtel de ville de Québec.

Pourparlers

Qualifiant le problème « d’urgent », Mme Guilbeault a assuré que le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, était en pourparlers avec ses homologues fédéraux, dans le but d’améliorer le sort de plusieurs entreprises québécoises qui peinent à recruter de la main-d’œuvre.

« On veut essayer de faire en sorte que quelqu’un qui a déjà un employeur à Québec, soit un engagement d’embauche, que son dossier soit traité plus rapidement », a-t-elle affirmé.

Le ministre Jolin-Barrette fera d’ailleurs le point sur ses discussions avec le gouvernement Trudeau à cet effet, cette semaine.

La vice-première ministre a par ailleurs affirmé que le système informatique du ministère fédéral de l’Immigration ne semblait pas « optimal », en faisant état des lourds délais de traitement.

« Il y a déjà plusieurs dossiers qui sont en suspens. Il y a des milliers de dossiers qui ne sont pas encore traités, donc on arrive avec un certain retard cumulé », a-t-elle indiqué.

Labeaume réagit

Une affirmation qui a trouvé écho auprès du maire Régis Labeaume, revenu de sa mission en France, où il a souvent abordé le sujet. Selon lui, le gouvernement fédéral doit revoir sa façon de faire. « C’est ridicule. On demande aux PME de faire une étude de marché pour démontrer qu’un Canadien de Winnipeg ne pourrait pas faire le travail », a-t-il déploré.

Selon Emploi Québec, plus de 5700 postes sont actuellement disponibles dans la région de la Capitale-Nationale. On en compte plus de 3000 en Chaudière-Appalaches.

Malgré tout, le maire a confirmé l’arrivée prochaine de trois entreprises provenant de Bordeaux, Avignon et Rennes à Québec. Les détails de ces nouveaux venus seront dévoilés au début de 2019.