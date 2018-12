Le Drakkar en doit une aux Sags

BAIE-COMEAU | Les joueurs du Drakkar de Baie-Comeau auront une très belle occasion de se reprendre, mardi soir, lorsqu’ils recevront la visite des Saguenéens de Chicoutimi sur la glace du centre Henry-Leonard.

Lessivés par le pointage de 8-2 par leurs éternels rivaux de la division Est dimanche, les Nord-Côtiers en doivent une aux Bleus et tenteront de profiter de ce retour à la maison pour crier vengeance.

Les membres de l’équipage devront toutefois se retrousser les manches s’ils espèrent rebondir à la suite d’un week-end difficile marqué par deux défaites consécutives.

En plus d’avoir concédé un total de 13 buts à l’ennemi, les protégés de Martin Bernard ont passé beaucoup trop de temps au cachot en raison de leur indiscipline sur la patinoire.

Les patineurs du Drakkar en ont subi les conséquences dans le récent échec face aux Sags, qui ont marqué quatre buts sur 11 jeux de puissance avant d’en ajouter deux autres à l’occasion d’infériorités numériques.

«Cela n’a pas été des parties faciles, mais il ne faut pas tout mettre de côté et jeter à la poubelle toutes les bonnes choses qui ont été faites lors des 27 matchs précédents», a calmement rappelé le pilote du navire.

Le dirigeant a insisté sur l’importance de revenir à la base. «Les joueurs devront se montrer plus alertes afin de bien exécuter les petits détails et s’assurer de suivre le plan tout en respectant l’identité de notre équipe.»

Le dernier affrontement au centre Georges-Vézina a donné droit à de nombreux accrochages et échauffourées. «Les Saguenéens ont préconisé un style de jeu pour nous déranger et il faudra éviter de tomber dans le même piège», a précisé l’entraîneur-chef qui enverra le gardien de but Kyle Jessiman devant le filet.

En bref

La récente victoire des Bleus était leur première en quatre affrontements entre les deux équipes cette saison... Évalué sur une base quotidienne, l’attaquant Shawn Element (commotion cérébrale) s’approche de plus en plus d’un retour au jeu... Le Drakkar sera de nouveau privé du défenseur Xavier Bouchard, qui purgera le troisième match de sa lourde suspension de sept parties.

