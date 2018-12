Le Robin de la viande des bois récidive

CAPLAN- Un chasseur gaspésien qui donne de la viande des bois aux démunis viendra aussi en aide à une famille dont le garçon ne peut manger qu’une dizaine d’aliments différents, dont de l’orignal.

Jonathan Bélanger, qui se fait appeler le Robin de la viande des bois, a récolté 502 paquets de viande cette année, comparativement à un peu plus de 300 l’an passé.

Au-delà des 37 familles dans le besoin qu’il aidera en Gaspésie, le chasseur soulagera les inquiétudes des parents de Benjamin Cloutier, trois ans, de Québec.

Ce dernier souffre d’un déficit en enzymes, qui fait qu’il ne peut manger qu’une dizaine d’aliments, comme du saumon, des œufs, des raisins, des bleuets, des piments, des concombres et surtout, de l’orignal. Des suppléments comblent le reste de ses besoins. S’il mange autre chose, il ne le digère pas et est malade.

«C’est difficile. Cette semaine, mon cœur a saigné. Il m’a demandé «pourquoi, moi je ne peux pas manger ça?». On est chanceux, ça ne lui fait pas mal. Mais il ne comprend pas pourquoi on ne lui permet pas tel ou tel aliment», a dit Meggie Perron, la mère de Benjamin.

Ses parents doivent être créatifs, comme lorsqu’ils lui ont fait un popsicle d’huile de noix de coco lors d’une fête.

Les soupers de Benjamin sont la plupart du temps constitués d’orignal, sous forme de boulettes ou de viande à fondue, par exemple. Pour le moment, il ne va pas en garderie et se fait garder par sa grand-mère, surtout pour lui éviter d’attraper des infections, car il ne peut pas prendre n’importe quel antibiotique.

Jonathan Bélanger enverra donc 50 paquets de viande d’orignal à Québec par avion, à partir de Bonaventure, à la famille du jeune Benjamin.

«Il a un abonnement à vie. Ça enlève un casse-tête pour les parents. Ça les rend vraiment heureux», a dit Jonathan Bélanger.

Meggie Perron est extrêmement reconnaissance aux chasseurs et à l’initiateur de la collecte.

«C’est une inquiétude de moins dans notre vie. On ne chasse pas. On a quelques amis et collègues qui chassent, mais inévitablement on arrive à l’été. Et là, on n’a plus de réserves», a ajouté sa mère.

Par ailleurs, ce sont 800 livres de viande, original, chevreuil, mais aussi porc, poulet et dinde, qui ont été remises dimanche à 37 familles de New Carlisle à Escuminac, en Gaspésie, grâce au Robin de la viande des bois.

«Ils m’attendent ça fait des semaines. Ils en ont vraiment besoin. Une d’entre elles a ouvert son congélateur et il y avait juste de la glace. On m’accueille en pleurant, avec des grosses accolades et des bonnes poignées de main», a dit Jonathan Bélanger.