Les conservateurs en voie de remporter une élection partielle en Ontario

Le Parti conservateur était en bonne voie de parvenir sans peine à conserver dans son giron la circonscription fédérale de Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes, dans l'est de l'Ontario, lundi soir.

Cette élection a été rendue nécessaire par le décès du député Gord Brown. L'homme de 57 ans avait succombé à une crise cardiaque dans son bureau au Parlement, à Ottawa, en mai dernier.

Peu avant 22 h, le conservateur Michael Barrett, un ancien militaire et conseiller municipal représentant le village de Spencerville, se trouvait loin en tête avec près de 60 % des voix exprimées.

Sa plus proche rivale, la libérale Mary Jean McFall, une ancienne conseillère municipale de Brockville et leader communautaire, suivait loin derrière avec un peu plus de 34 % du scrutin.

Michelle Taylor, du Nouveau Parti démocratique, et Lorraine Rekmans, du Parti vert, obtenait respectivement 3,3 % et 3 % des votes dépouillés. Un indépendant, John «The Engineer» Turmel, fermait la marche avec 0,3 % des voix.

La circonscription est connue comme étant un bastion conservateur. En 2015, Gord Brown y avait été élu avec 47,38 % des voix. Il avait auparavant été le représentant de Leeds-Grenville à partir de 2004, sans arrêt.

Autres partielles?

Trois circonscriptions demeurent toujours sans représentant au Parlement, soit York-Simcoe en Ontario, Outremont au Québec et Burnaby-Sud en Colombie-Britannique. Les partis d'opposition ont d'ailleurs uni leur voix pour réclamer des élections partielles dans ces circonscriptions, notamment à Burnaby-Sud où le NPD espère faire élire son chef Jagmeet Singh.

Ottawa a jusqu'au 30 janvier pour déclencher l'élection au Québec et jusqu'en mars pour lancer les deux autres courses.