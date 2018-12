Les Devils ne font pas le poids face au Lightning

Face à l’une des puissances de l’Association de l’Est, les Devils du New Jersey n’ont pas été en mesure de freiner leur glissade. Ils ont subi un sixième revers consécutif en s’avouant vaincus au compte de 5 à 1 face au Lightning de Tampa Bay, lundi à Newark.

Les Devils, qui croupissent au bas du classement dans l’Est en vertu d’une fiche de 9-12-5, ont notamment subi la médecine de Nikita Kucherov, qui a marqué un but et récolté quatre points. Il a ainsi amassé au moins un point lors d’un 10e match de suite, totalisant cinq filets et 24 points lors de cette séquence.

Brayden Point connaît également de bons moments. En inscrivant son 20e but de la campagne lundi, il montre une fiche de 11 buts et 18 points à ses 10 plus récentes sorties.

Le Québécois Yanni Gourde, Tyler Johnson et Steven Stamkos ont été les autres marqueurs des visiteurs. Le gardien Louis Domingue a pour sa part réalisé 26 arrêts, n’étant déjoué que par Egor Yakovlev. Il s’agissait d’un premier filet en carrière pour ce dernier.

À l’autre bout de la patinoire, Keith Kinkaid a cédé quatre fois sur 20 tirs en 40 minutes de jeu, étant remplacé par Cory Schneider lors du troisième tiers. L’ancien des Canucks de Vancouver a repoussé cinq des six tirs dirigés vers lui.