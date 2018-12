Laurier Québec a inauguré récemment son Marché de Noël nouveau genre où il est possible de patiner au chaud et au sec, de faire plusieurs activités avec les enfants, ses emplettes, passer par le bureau de poste du père Noël, où les enfants peuvent lui faire parvenir leurs vœux directement. Patrick Roy et Martin Laperrière, accompagnés de quelques joueurs des Remparts et de quelques jeunes, ont inauguré récemment la surface glacée du Marché de Noël.

Non à l’itinérance des femmes

Photo courtoisie

La 14e soirée-bénéfice De l’ombre à la lumière, tenue le 21 novembre dernier au Complexe Capitale Hélicoptère et sous la présidence d’honneur de Britta Kröger de la Maison Simons, a permis d’amasser 122 000 $ au profit du service d’hébergement pour femmes de la YWCA Québec. La soirée s’est déroulée en présence de l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social ainsi que de la présidente du Conseil du statut de la femme, Me Louise Cordeau, et des 43 ambassadrices de la YWCA qui avaient sollicité la participation de leur entourage. Sur la photo, Britta Kröger, présidente d’honneur, est entourée (de gauche à droite) des deux animatrices de la soirée, Julie Bédard et Michèle Boisvert, de Katia de Pokomandy-Morin, directrice générale, YWCA Québec, Annie Talbot, présidente de la YWCA Québec, et Sophie Gingras, directrice du développement philanthropique, YWCA Québec.

Une fratrie de 4

Photo courtoisie

Salutations ce matin aux frères et sœurs de la famille Couture de Saint-Henri de Lévis. Ils se réunissent de temps à autre autour d’un café pour jaser de choses et d’autres. Le bébé de la famille, Rolande, à l’extrême droite sur la photo, célèbre aujourd’hui son 86e anniversaire de naissance. Elle recevra vraisemblablement les bons vœux de Simone, 89 ans ; Jean-Paul, 90 ans et Adelard, 87 ans, qui l’accompagnent sur la photo.

Pour un chien d’assistance

Photo courtoisie

La Fondation François-Xavier Beaulieu s’est donné comme mission d’offrir annuellement à La Fondation des Lions du Canada la somme représentant le coût de production d’un chien d’assistance (entraînement, jumelage et parrainage) à une personne atteinte d’épilepsie. Le 20 novembre dernier, la remise d’un 2e chèque de 25 000 $ s’est effectuée en présence (photo) des administrateurs de la Fondation F.X Beaulieu, Richard Dufour (à l’extrême droite), directeur pour le Québec de la Fondation des Lions du Canada, et Me Jocelyn Vallerand (à l’extrême gauche), président du Conseil des gouverneurs des Lions du Canada.

L’Ange-Gardien Ford

Photo courtoisie

Bravo à Normand Fortier et l’équipe de L’Ange-Gardien Ford qui ont été récompensés lors du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré, le 1er novembre dernier, en recevant le premier prix dans la catégorie Industrie et commerce pour leur implication dans la région, le développement des affaires et l’expérience client. De gauche à droite, sur la photo : Pierre Lefrancois, préfet de la MRC Côte-de-Beaupré, et Normand Fortier, directeur général de L’Ange-Gardien Ford.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc Fortin (photo de gauche), président Groupe Aspec... Alexandre Trudel (photo de droite), propriétaire de Québec Peinture... Amanda Seyfried, 33 ans, actrice et comédienne américaine... Katarina Witt, médaillée d’or en patinage artistique à Sarajevo en 1984 et à Calgary en 1988, 53 ans... Julianne Moore, actrice américaine, 58 ans... Daryl Hannah, actrice américaine, 58 ans... Éric Hoziel, comédien québécois et acteur, 59 ans.... Ozzy Osbourne, chanteur de heavy métal britannique, 70 ans... Jean-Luc Godard, cinéaste franco-suisse, 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 décembre 2017. Adam Darius (photo), 87 ans, danseur, artiste mime, écrivain et chorégraphe américain... 2016. Newman Darby, 88 ans, inventeur américain (planche à voile)... 2015. Bill Bennett, 83 ans, ancien premier ministre de la Colombie-Britannique... 2015. Scott Weiland, 48 ans, ancien chanteur des groupes de rock américains Stone Temple Pilots et Velvet Revolver... 2014. Ian McLagan, 69 ans, claviériste britannique de Faces... 2013. Ida Pollock, 105 ans, romancière britannique spécialisée dans les romans d’amour et peintre renommée... 2011. Louky Bersianik, 81 ans, auteure québécoise et pionnière du mouvement féministe québécois... 2002. Jean-Pierre Perreault, 55 ans, danseur et chorégraphe... 1998. Pierre Hétu, 62 ans, chef d’orchestre, pianiste... 1919. Pierre Auguste Renoir, 78 ans, peintre français.