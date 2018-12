Médecins au spa: Québec doit resserrer les règles, dit le PQ

Le gouvernement Legault doit profiter de la réouverture des ententes avec les médecins pour faire le ménage dans les formations admissibles à un remboursement, affirme Sylvain Gaudreault.

Notre Bureau d’enquête révélait samedi qu’une trentaine de médecins de famille et de spécialistes ont participé récemment à un Colloque sur le bien-être des médecins au Spa Eastman, dans les Cantons-de-l’Est. L’horaire comprenait notamment du yoga, de la méditation et une activité où les participants étaient invités à peler une clémentine tout en gardant les yeux fermés.

À titre de travailleurs autonomes, les médecins de famille qui y prenaient part ont droit à un remboursement de 402 $ par jour, tandis que les spécialistes peuvent réclamer à la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) un montant forfaitaire quotidien de 800 $ pour «ressourcement».

Resserrer les critères

«On doit resserrer le type de formations» qui sont admissibles, affirme le porte-parole péquiste en matière de santé, Sylvain Gaudreault. Il souligne que ce remboursement s’ajoute aux diverses primes révélées par notre Bureau d’enquête au fil des derniers mois, notamment les 66 $ qu’un médecin empoche chaque fois qu’il enfile une jaquette pour voir un patient en isolement.

«Je pense qu’ils sont payés assez cher pour être capables de se payer ça eux-mêmes», dit Sylvain Gaudreault. Ils n’ont pas à se faire rembourser par des fonds publics pour des exercices de ce genre.» Le critique péquiste ne remet toutefois pas en question les allocations pour les colloques plus informatifs auxquels les médecins participent régulièrement.

Négos en cours

En campagne électorale, la CAQ a promis de renégocier l’entente avec les médecins spécialistes afin de réduire leur rémunération de 1 milliard $. Le gouvernement Legault veut également revoir la rémunération des omnipraticiens afin d’y inclure une part liée à la prise en charge des patients.

«[Cette histoire] devrait rappeler au gouvernement qu’il doit rouvrir les ententes et mettre un terme aux hausses de salaire des médecins. Ça nous ramène ce dossier-là en pleine face», dit Sylvain Gaudreault.

Chez Québec solidaire, le député Sol Zanetti invite aussi le gouvernement Legault à resserrer les règles. «Les bénéfices du yoga sont reconnus, mais est-ce aux contribuables de payer pour une fin de semaine au spa? Probablement pas», affirme le critique en matière de santé dans une déclaration écrite.

Les libéraux, eux, n’étaient pas disponibles pour commenter lundi. Les cabinets de la ministre de la Santé et des Finances n’ont pas non plus souhaité réagir.