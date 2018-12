Pete Davidson parle de suicide dans sa première publication depuis sa rupture avec Ariana Grande

La relation entre Ariana Grande et Pete Davidson a été brève, mais son impact sur le public a été si grand que plusieurs semaines après leur rupture, le couple ressent encore des effets.

C’est le cas particulièrement de Pete Davidson qui vit difficilement sa première rupture très publique et qui s’est tourné vers les réseaux sociaux pour dénoncer l’intimidation dont il était victime.

Patricia Schlein/WENN.com

«Je me suis tu. Je n’ai jamais mentionné de noms, jamais parlé en mal de rien ni personne. J’essaie de comprendre pourquoi lorsqu’il arrive quelque chose à quelqu’un, le monde entier se tourne contre lui, sans connaître les faits ou le contexte.»

On comprend que l’humoriste de SNL parle de sa rupture avec Ariana Grande et des répercussions qu’elle a eues sur lui et le sentiment du public à son égard.

«Je me fais intimider en ligne comme dans la vraie vie par des gens depuis 9 mois. J’ai parlé de mon trouble de personnalité limite et de mes pensées suicidaires publiquement en espérant que cela aide les jeunes qui comme moi, voudraient quitter ce monde.»

Pete Davidson se fait toutefois bien rassurant concernant les sombres pensées qui l’affectent : il ne compte pas poser de geste extrême, peu importe la méchanceté des gens.

AFP

«Je veux que vous le sachiez: même si Internet et dur envers moi et que des personnes souhaiteraient que je me suicide, je ne le ferai pas. Je suis fâché d’avoir à le mentionner.»

Le couple Grande-Davidson a fait les manchettes après avoir crié haut et fort son amour sur les réseaux, s'être fiancé et avoir rompu, en quelques mois seulement.