Rencontre réservée aux musulmanes voilées

Un organisme de Québec soutient avoir organisé une rencontre entre des femmes voilées et des employeurs potentiels, à Québec, afin de favoriser l’intégration d’une clientèle discriminée sur le marché du travail, en plus d’appeler à l’ouverture.

Dans sa chronique publiée lundi dans Le Journal, Denise Bombardier révélait la tenue de cet événement réservé exclusivement aux femmes musulmanes voilées.

La directrice générale d’Option-travail, Lanie Desrochers, rappelle que la rencontre, qui s’est déroulée dans les bureaux de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, a été organisée en collaboration avec le Centre multiethnique de Québec à la suite d’une étude menée par le Conseil du statut de la femme, en 2014. « Le taux de chômage chez les personnes immigrantes est plus élevé que chez les Québécoises de souche [...] et la situation est plus alarmante chez les femmes magrébines qui portent le foulard », soutient Mme Desrochers.

Ce constat a incité les deux organismes à contacter huit entreprises et à organiser une rencontre de « réseautage professionnel » pour cette clientèle. « Ces femmes-là n’ont pas souvent l’occasion de se rendre en entrevue ou s’y rendent et peut-être ou pas, à cause de la réalité du port du foulard, n’arrivent pas à décrocher l’emploi. »

Sensibiliser

Option-travail se défend d’avoir discriminé les femmes musulmanes non voilées et dit vouloir sensibiliser les employeurs de Québec aux défis rencontrés par plusieurs groupes à se trouver un emploi.

« Notre mission est d’aider toute personne à l’emploi sans égard au statut socioéconomique et la nationalité », précise Mme Desrochers admettant que le port du voile est un sujet un « peu plus sensible ».

La Ville de Québec, Desjardins, Industrielle Alliance et la Commission scolaire des Découvreurs ont notamment participé à l’événement. Cette dernière a indiqué ne pas être au courant qu’il y aurait des femmes voilées, mais affirme ne pas faire de discrimination à cet égard.

Pour la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, l’initiative d’Option-travail est louable. « Ils font leur travail. On a besoin d’employés à Québec. Ces femmes-là ont le droit d’occuper un emploi comme tout le monde, l’important c’est qu’on les aide à le faire. » Le maire de Québec, Régis Labeaume, n’a pas souhaité commenter lorsque questionné sur le sujet. Le Centre multiethnique et Industrielle Alliance n’ont pas retourné nos appels.