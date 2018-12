Un week-end à Burlington et Winooski

BURLINGTON, Vermont | Envie d’une petite fin de semaine réconfortante hors de la maison ? À deux heures de route de Montréal, Burlington, au Vermont, est toujours une bonne option. C’est aussi le cas de sa voisine Winooski, moins connue, mais pourtant parfois présentée comme la « petite Brooklyn » de la région. Voici nos adresses du moment pour ceux qui ont envie de manger, boire et magasiner local tout en regardant virevolter les flocons.

Où se dégourdir les jambes :

Sur la rue Church à Burlington

C’est LE classique du centre-ville historique de Burlington. Le long de cette rue piétonne s’alignent des dizaines de commerces, cafés et restaurants — locaux pour la plupart — où il fait bon flâner, magasiner et s’arrêter boire un cidre chaud ou un latté. Parmi les haltes intéressantes : la galerie d’art BCA Center et ses expos innovantes et la boutique Common Dear si vous souhaitez (vous) rapporter des cadeaux vermontois.

Le long de la rivière à Winooski

Près de Burlington, Winooski compte environ 7000 habitants et s’est développée grâce à ses moulins de laine et de textile. Avant d’explorer son centre-ville — qui compte un nombre intéressant de restaurants et de commerces malgré sa petite taille —, on s’assure de marcher au bord de la rivière. La Winooski River Walk, une promenade de 1,4 km aller-retour, permet d’admirer les chutes et que les vieux moulins, Woolen Mill et Champlain Mill.

Où siroter un bon café :

Scout & Co (Winooski)

Un bar à expresso ET à crème glacée, que peut-on demander de mieux ? Scout & Co a trois adresses : une à Winooski et deux à Burlington. Le café provient de petits torréfacteurs américains et les glaces maison, aux saveurs uniques, sont créées à partir d’ingrédients de fermes du Vermont.

► www.scoutandcompanyvt.com

Muddy Waters (Burlington)

On a pratiquement l’impression d’entrer dans une cabane dans les arbres quand on pousse les portes de ce café populaire du centre-ville de Burlington, où l’on interdit les ordinateurs portables et tablettes durant le week-end pour plus de convivialité. Décor de bois, petit mur de plante, pâtisseries du jour et cafés de toutes sortes vous y attendent.

Où prendre une bouchée :

Henry’s Diner (Burlington)

Photo courtoisie

Si vous craquez pour les vieux diners américains, le Henry’s Diner devrait vous charmer avec ses banquettes de cuir jaune et ses tables chromées. Ici, on commande des milkshakes, des pancakes et de délicieuses casseroles déjeuner à toute heure de la journée. L’endroit est ouvert depuis 1925 ; difficile de se tromper !

► www.henrysdinervt.com

Hen of the Wood (Burlington)

Agneau braisé, crudo de pétoncles, « toasts » aux champignons... Ici, le menu, simple, mais sophistiqué, change quotidiennement suivant les meilleurs ingrédients régionaux disponibles. Vous verrez les chefs à l’œuvre et pourrez choisir parmi une belle sélection de vins.

► www.henofthewood.com

American Flatbread & Zero Gravity Brewpub (Burlington)

Photo tirée de Facebook, American Flatbread Burlington Hearth

Pour des pizzas cuites sur feu de bois et garnies d’ingrédients locaux, à déguster dans une ambiance chaleureuse, le resto American Flatbread est un choix gagnant. S’il y a de l’attente avant d’obtenir une table, pas de problème. On s’installe au bar de la microbrasserie locale Zero Gravity, à même le restaurant, et on fait quelques dégustations houblonnées en louchant vers le four à bois !

► www.americanflatbread.com | www.zerogravitybeer.com

Our House (Winooski)

Photo tirée de Facebook, Our House Bistro

Amateurs de confort food, vous aurez l’eau à la bouche devant la grande sélection de mac & cheese de ce bistro au décor funky. Si le « poutine mac », le « BBQ mac » ou le « lobster mac » ne vous disent rien, optez pour les burgers, les tacos ou encore la chaudrée de palourdes, qui a remporté plusieurs concours locaux.

► www.ourhousebistro.com

Où prendre un verre (de bière) :

Foam Brewery (Burlington)

Foam Brewery fait partie des très (très) nombreuses microbrasseries du Vermont. Fondée il y a à peine deux ans, elle se situe non loin du lac Champlain, dans un édifice historique. L’été, on profite de la terrasse, alors que l’hiver, on se réchauffe à l’intérieur en dégustant l’une des bières en fût du moment — peut-être une « Tranquil Pils » désaltérante ou une « Melt » sûre et fruitée — et en écoutant la musique live.

► www.foambrewers.com

Four Quarters Brewing (Winooski)

Cette microbrasserie, en activité depuis 2014, vous propose de goûter ses stouts, ses IPA, ses bières sûres et ses autres créations dans une ambiance conviviale, autour de quelques gros tonneaux de bois, directement à côté des cuves de fermentation. N’oubliez pas de faire des réserves de bouteilles et canettes avant de partir, ça vaut la peine.

► www.fourquartersbrewing.com

Où dormir :

Hotel Vermont (Burlington)

Pensez à cet établissement du centre-ville de Burlington si vous aimez les hôtels-boutiques indépendants et les décors apaisants. Doté d’un restaurant (le Juniper) et se décrivant comme rustique et moderne, le Hotel Vermont fait un prix spécial aux Québécois sur présentation d’une pièce d’identité : à partir de 189 $ US par nuit.

► www.hotelvt.com