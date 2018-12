Une aventure magique

Les Cowboys Fringants ont eu quelques inquiétudes avant de se lancer dans l’aventure des concerts symphoniques. Le quatuor avait peur de voir sa musique être dénaturée et que leur esprit festif se perde à travers le processus. Ce qui n’a pas du tout été le cas.

« C’était franchement magique. On avait des étoiles dans les yeux à la fin des spectacles », a lancé la violoniste et multi-instrumentiste Marie-Annick Lépine, lors d’un entretien.

Après quatre concerts présentés à guichet fermé, avec l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), en septembre dernier, les Cowboys Fringants répètent l’expérience mardi soir et mercredi avec les musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec.

Marie-Annick Lépine avoue que le groupe avait certaines inquiétudes lorsque le projet a commencé à prendre forme.

« On avait peur que les arrangements symphoniques dénaturent ce que nous sommes et que ça ne nous ressemble pas », a-t-elle confié.

Les Cowboys ont vu leurs craintes s’estomper, lorsqu’ils ont entendu les arrangements du chef Simon Leclerc.

« Je n’en revenais pas. Tout était bon. Je suis tombée en bas de ma chaise. Il a réussi ça comme un champion », a-t-elle ajouté.

Marie-Annick Lépine, qui a une formation classique, avait une autre peur. Celle de se perdre, avec son violon, à travers ceux de l’OSM.

« Je me demandais comment j’étais pour m’intégrer dans tout ça. Je me posais la même question pour Jérôme (basse) et Jean-François (guitare). Il y a eu beaucoup d’expériences symphoniques avec des chanteurs, mais c’est un peu plus rare avec un groupe. On ne pouvait pas, non plus, écarter l’apport musical apporté par les musiciens des Cowboys », a mentionné celle qui a fait partie durant 10 ans de l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette.

Dans le corps

Simon Leclerc a pris soin de créer des arrangements afin que la musicienne puisse jouer ses propres lignes musicales et qu’elles soient distinctes de celles interprétées par les musiciens classiques.

Le chef, qui dirigera l’OSQ, a créé des arrangements pour 19 chansons des Cowboys Fringants.

« On lui a soumis une liste d’incontournables, des chansons qui, selon nous, avaient du potentiel en mode symphonique et d’autres qu’on ne joue jamais en spectacles et qui nous paraissaient intéressantes. Il a fait les choix. C’est un spectacle, au final, qui nous ressemble », a précisé Marie-Annick Lépine.

Cette aventure qui sera reprise les 19 et 20 décembre, avec l’OSM, à Montréal, risque de faire des petits.

« Ça nous est resté dans le corps et va paraître sur notre prochain album. On aimerait bien y amener certains éléments, comme une clarinette, un tuba ou quelque chose du genre. C’était vraiment inspirant », a-t-elle fait savoir.