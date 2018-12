Vision entrepreneuriale Québec 2023: quinze nouvelles entreprises lauréates à Québec

La ville de Québec a dévoilé les quinze entreprises qui bénéficieront de subventions pour leur caractère «innovant, structurant et créateur» dans le cadre du projet de financement Vision entrepreneuriale Québec 2023.

Issues de divers secteurs, dont la santé, l’environnement et la culture, la quatrième cohorte des entreprises en démarrage sélectionnées par la ville de Québec obtiennent ainsi entre 14 000$ et 50 000$ pour lancer leur plan d’affaires et surtout, le mettre en action.

«Avoir du soutien comme ça, qui n’est pas du capital de risque, ça aide énormément et ça rassure les investisseurs. C’est un atout immense», affirme Rémy Beaumont, vice-président de Moonshot Santé. Son entreprise a d’ailleurs reçu une bourse de 50 000$, pour la réalisation d’un projet de moniteur pour personnes âgées, servant à communiquer leur état de santé à des intervenants du milieu.

Depuis l’an dernier, près d’une quarantaine d’entreprises de Québec ont bénéficié de ces subventions. Le projet se poursuit jusqu’en 2023 et pourrait être reconduit, affirme le maire de Québec Régis Labeaume.

Vision entrepreneuriale Québec 2023 bénéficie d’un financement de 75,8 M$ du gouvernement du Québec sur cinq ans.

Les entreprises retenues

Big Bang – arts, culture, patrimoine

Bliqc – Optique photonique

Devoray – Transformation alimentaire

Génidrome – TIC et électronique

Glacies Technologies – technologies propres

Ideo Concepts – Industries manufacturières, transformation et construction

Lexya – TIC, électronique, Internet

Moonshot Santé – Sciences de la santé

Novo 123 – Sciences de la santé

Ômy Soins sur mesure – Sciences de la santé

Sabotage Studio – Arts, culture, patrimoine

SABSA Développement d’affaires – sciences de la santé

Support Mos Racks – Matériaux à valeur ajoutée et matériel de transport