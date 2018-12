7 ans plus tard, la suspension et le congédiement de deux policiers de Wendake sont confirmés

Plus de sept ans après le début d’une période sombre à Wendake, un arbitre de grief vient de confirmer la suspension et le congédiement de deux policiers dans une décision fleuve de 96 pages qui pourrait marquer la fin d’une longue saga au sein du petit corps de police autochtone.

L’arbitre Denis Tremblay remonte jusqu’à une intervention policière du 23 octobre 2011 pour résumer l’importante preuve circonstancielle de cette affaire.

Cette opération avait d’ailleurs mené par la suite à la mise en accusation du fils du grand chef de la nation huronne-wendat Konrad Sioui. Haskan Sioui a été reconnu coupable de menaces de mort et d'entrave au travail des policiers en 2013. Ce dernier a bénéficié d'une absolution inconditionnelle lui évitant un casier judiciaire.

La très grande proximité des individus dans ce petit milieu est d’ailleurs soulignée par l’arbitre. Le corps policier compte une dizaine de postes permanents.

Grand proximité

«Un nombre considérable de personnes ont joué un rôle dans la présente affaire, à des degrés divers, ont entre elles des liens de parenté étroits : enfants, cousins, gendres, beaux-frères. De ce fait, elles se côtoient souvent socialement à l’extérieur du travail. Elles peuvent également être appelées à interagir ensemble pour des raisons professionnelles», écrit Me Tremblay.

L’arbitrage, qui a nécessité quelque 25 jours d’audition, a tourné autour de quatre sujets principaux : l’envoi de deux lettres anonymes et l’auteur potentiel, les allégations contre un autre policier concernant sa consommation de drogue et ses fréquentations, les relations d’un des policiers suspendus avec Haskan Sioui et celles avec l’ancien chef de police de Wendake Éric Gros-Louis, congédié en 2013 et trouvé coupable d’entraves à la justice et d’abus de confiance l’an dernier. Enfin, l’arbitre a passé en revue les problèmes d’Éric Gros-Louis avec la famille Sioui et avec la justice.

Photo d'archives

Au terme de cette longue analyse, Me Denis Tremblay confirme le congédiement du policier Louis-Sylvain Picard. Ce dernier a avoué avoir écrit la première lettre anonyme qui renfermait des allégations graves à l’égard de confrères de travail et de supérieurs.

«Louis-Sylvain Picard a eu un manque de jugement grave et a manqué à son devoir de loyauté envers son employeur. Sa conduite a été l’antithèse de celle dont on s’attend d’un policier», mentionne l’arbitre.

Meilleur climat

Quant à son collègue Alexandre Blouin-Dussault, l’arbitre annule son congédiement et lui substitue une suspension sans solde de trois mois. Il ordonne également le versement d’une indemnité compensatoire pour la non-réintégration dans son emploi.

«En voulant protéger Louis-Sylvain Picard et en soutenant Éric Gros-Louis avant comme après la réception de la 2e lettre anonyme, Alexandre Blouin-Dussault a eu un comportement qui a ébranlé le lien de confiance entre lui, certains de ses collègues et son employeur. (...) Son retour de façon harmonieuse au Service de police de Wendake apparaît aujourd’hui très difficile, et surtout non souhaitable», peut-on lire.

Embauché dans la tourmente en novembre 2013, l’ex-chef de police de Québec Daniel Langlais a dirigé le Service de police de Wendake jusqu’à la fin de l’année 2017. «On espère que la page est tournée. L’objectif était de rétablir la paix et ça devrait aller avec ça», a conclu M. Langlais.