Carnaval de Québec: une soixantaine d'événements partout en ville

Le Carnaval densifie sa programmation pour sa 65eédition en présentant une soixantaine d’évènements organisés par des partenaires au quatre coins de Québec.

L’organisation avoue avoir flirté avec l’idée d’éclater sa programmation à travers la ville et la région de Québec, l’an dernier, en proposant une vingtaine d’activités et devant l’engouement suscité, elle a décidé de bonifier cet aspect du Carnaval. Cette année, ce sont une quarantaine de promoteurs qui ont été sollicités afin de présenter 61 évènements différents du 8 au 17 février prochains dans le cadre des Évènements partenaires Hydro-Québec.

Il s’agit de 700 heures d’activités autant de nature familiale, musicale, culturelle, sportive et gourmande, notamment. « En terme de géographie, nous sommes habitués de ratisser large, mais là, c’est en densité, en activités très éclatées. Qui aurait pensé que le Cabaret Drague ferait partie de notre programmation », lance la directrice générale du Carnaval de Québec, Mélanie Raymond.

Il s’agit du second axe de la nouvelle vision du Carnaval de Québec qui a été dévoilée au printemps dernier alors que l’objectif est que la population se réapproprie son Carnaval. L’organisation propose une programmation jeune et festive sans toutefois négliger les familles. Parmi les activités ajoutées, on retrouve le tournoi de pêche familial du village Nordik du Port de Québec, la baignade polaire de la Jacques-Cartier, le Bal des glaces du Drague Cabaret Club et des spectacles musicaux variés présentés à l’ANTI Bar & Spectacles, entre autres.

Lors du premier samedi des festivités, 21 évènements seront présentés afin de donner le coup d’envoi. Pour le directeur des Évènements partenaires, Alexis Ferland, chacun devrait y trouver son compte. « L’aspect familial a toujours été très important, mais on essaie aussi de joindre une autre clientèle avec une programmation musicale, culturelle avec des associations avec le Studio Party Time et l’ANTI Bar & Spectacles qui présente 10 jours de spectacle à Effigie », expose t-il.

Les tendances actuelles teintent également la programmation alors que la clientèle gourmande et adepte du « nightlife » n’est pas laissé pour contre avec des activités telles que Bulles, Whisky et Cie de même que Foie Gras et Bas de laine, notamment.

« 75% des productions sont originales pour le Carnaval de Québec », confirme Mme Raymond. « Les gens se sont donnés la peine de penser du contenu pour notre Carnaval et de le faire vivre à travers leur activité, leur évènement. »

Un tiers des évènements proposées sera accessible gratuitement pour tous, un autre tiers sera accessible gratuitement aux détenteurs de l’Effigie et le dernier tiers nécessitera un coût d’entrée. Toutefois, les détenteurs de l’Effigie bénéficieront de certains privilèges à savoir des rabais, des cadeaux ou encore des participations exclusives à des concours.

Les évènements partenaires en chiffres

43 promoteurs

61 évènements soit :

Famille : 12

Musique : 15

Nightlife : 8

Plein air/ sportif : 10

Épicurien : 6

Culture : 9

Divers : 1

700 heures d’activités

La programmation complète est disponible sur le site Internet du Carnaval au www.carnaval.qc.ca.