Cet incroyable tunnel de paillettes est l’endroit parfait pour se mettre dans l’esprit des Fêtes

Amateurs de glitter, réjouissez-vous! Il existe désormais un tunnel entièrement recouvert de paillettes et vous pouvez aller le visiter... à condition de faire quelques heures de route.

Le Tunnel of Glam est une installation temporaire située à Toronto, au coin des rues Yonge et St.Clair. Il a ouvert ses portes le 1er décembre et il semble déjà faire le bonheur des instagrammeurs.

Créé par les Studio F Minus, le passage scintillant est composé de 14 millions de paillettes de toutes les couleurs - 14! - et il fait environ 27 m de long.

Selon ce qu'annonce l'organisation Yonge + St.Clair sur son compte Instagram, le site sera ouvert jusqu’au 31 décembre, tous les jours, entre 7 h et 23 h. Vous avez donc seulement quelques semaines pour y aller.

Évidemment, faire six heures de route uniquement pour se prendre en photo dans les paillettes est un peu exagéré, mais c'est peut-être l'occasion d'aller explorer la Ville Reine en décembre. Toronto offre plusieurs options sympathiques pour se mettre dans l'ambiance des Fêtes, par exemple:

- Prendre un cocktail au nouveau Miracle on Queen Street, un bar pop-up à la thématique 100 % Noël;

- Explorer le tunnel de lumières et les stands du féérique Toronto Christmas Market, au Distillery District;

- Se prendre pour un champion de patinage artistique devant l’hôtel de ville.

À vous de voir!

