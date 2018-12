Cette nouvelle série québécoise est drôle à s’en taper sur les cuisses!

En collaboration avec

La température des derniers jours (et celle des prochains!) est parfaite pour regarder des séries bien emmitouflé.

Ça tombe bien: Club illico offre une vaste sélection de films et de séries, comme la nouvelle série québécoise Léo. On y fait la rencontre de Léo (Fabien Cloutier), un quarantenaire adulescent.

N'en pouvant plus de sa carrière illicite et de ses amis peu fréquentables, il est bien déterminé à prendre sa vie en main.

Au fil de l'action, on découvre la petite communauté rurale de Walton et ses habitants hauts en couleur comme le père (Julien Poulin), la mairesse (Anne Dorval), les collègues (Marc Labrèche, Didier Lucien, Mario Jean) et les cousins (Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Sonia Cordeau).

Tandis que les péripéties s’enchaînent aussi vite que les blagues, on s’attache à Léo qui est à la fois cabotin et touchant. D’ailleurs, voici 7 moments où Léo se distingue en tant qu’homme d’exception.

*Attention, en plus d'une rigolade garantie, ces extraits vous donneront envie de regarder la série en entier sans tarder!

1. Quand Léo et ses proches suivent une saine alimentation

«Je peux te casser un œuf dedans [ta bière] si tu veux!»

2. Quand Léo est un grand sportif

«Tu pourrais prendre ton truck pour aller chercher ta tondeuse dans le cabanon!»

3. Quand Léo se révèle être un parfait geek

«Moé, l'ordinateur je l'ai pris pour faire mon cours de dindon, pis à chaque année je le prends pour m'inscrire à la femelle.»

4. Quand Léo maîtrise la suite Office

«Connais-tu ça Excel?»

«Ouais, pis ça vaut pas de la m**** ces chars-là! Chabot en a eu une – t'es tout l'temps au garage!»

5. Quand Léo découvre le thé fermenté

«Moé, quand ça broute pis que ça a des noms de karaté...»

6. Quand Léo est un fin gastronome

«Des tapas.... oui! Petites-bouchées ta-pas...»

7. Quand Léo est un séducteur agile

«Regarde pas le ménage, ça a été plus vite que prévu aujourd'hui!»

Léo sera sans conteste votre série comique du moment. Découvrez-y Fabien Cloutier dans un rôle désopilant! Gageons que vous regarderez la série d'un trait tant elle est drôle et qu'on s'y attache rapidement!

Pour poursuivre le plaisir en visionnant une foule de films et de séries, rendez-vous sur Club illico.