Drouin a appris

Il y avait de grandes attentes pour Jonathan Drouin à sa première saison l’an dernier à Montréal. Marc Bergevin avait cédé le défenseur Mikhaïl Sergachev, le plus bel espoir de l’organisation, pour obtenir ses services. En plus de la pression d’une transaction et de jouer dans sa ville natale, Drouin devait jouer au centre. À sa deuxième saison, Drouin a pris son rythme de croisière en se retrouvant à l’aile, mais aussi avec Max Domi.

« L’an dernier, Jonathan a découvert la réalité d’un marché comme Montréal et il a compris que c’était difficile et exigeant. On ne réalise pas qu’il est encore très jeune (23 ans). Il s’est pris en main cet été et il est arrivé au camp en grande forme et en sachant ce qu’il devait faire pour connaître du succès ici. Il y a une grosse amélioration et il peut devenir encore meilleur. »

– Claude Julien

Pour un quatrième match d’affilée, le Canadien a atteint le plateau des 40 tirs. Cette hausse du nombre de lancers est en grande partie attribuable au retour au jeu du défenseur numéro un de l’équipe, Shea Weber.

« Quand tu peux ajouter un des meilleurs défenseurs au monde, ça fait une grande différence. Shea a un immense impact sur la glace. Avec lui, nous passons moins de temps dans notre territoire et il décoche aussi plusieurs tirs. »

– Brendan Gallagher

Craig Anderson a donné cinq buts sur 41 tirs. Après le match, le gardien des Sénateurs est revenu sur l’altercation entre Max Domi et Drake Batherson en première période. À ses yeux, Domi ne méritait pas une pénalité de cinq minutes sur ce jeu.

« Domi s’est levé pour son coéquipier. Shaw s’est fait pincer un peu dans la lutte pour la rondelle. L’un de nos joueurs (Ryan Dzingel) a fait la même chose en troisième période. C’est bien. Ça montre que les gars se tiennent. »

– Craig Anderson