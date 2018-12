Jean-Charles Lajoie tombe en panne sur le pont Champlain et provoque un imposant bouchon de circulation

La deuxième chronique Sports et société du nouveau collaborateur de QUB radio Jean-Charles Lajoie ne s’est vraiment pas passée comme prévu.

Le commentateur sportif est tombé en panne sur le pont Champlain, mardi matin, en pleine heure de pointe, causant un imposant bouchon de circulation.

Incapable de rejoindre son ami Benoit Dutrizac en studio à temps, c’est en direct de la remorqueuse d’un certain Richard qu’il a réalisé sa chronique.

Jean-Charles Lajoie raconter ses mésaventures automobiles à Benoit Dutrizac:

La recrue de TVA Sports s’est dégagée de toute responsabilité, assurant que sa voiture «était pleine de grosse gazoline» au moment de s’arrêter brusquement sur le pont. Le pauvre Jean-Charles a raconté avoir «eu droit à toutes sortes d'invectives de la part d'automobilistes un peu en calvasse».

Le Karma? Peut-être. «Toute ma vie, j'ai rincé les piments qui bouchaient les ponts avec des pannes. Et toute ma vie, chaque fois que je donnais une rince, dans la minute qui suivait, j'étais pris d'un vertige et je me disais qu'il ne fallait jamais qu'une affaire de même m'arrive. Et bien, ce matin, c'est arrivé», a raconté Lajoie.

