La dure réalité

Claude Julien a tout résumé. « On est une jeune équipe. Il va falloir apprendre à gagner. Mais ça prend un certain temps. Nous avons plusieurs jeunes joueurs, c’est un processus qu’il faut respecter. »

La réalité frappe le Canadien.

Il ne s’agit pas ici d’un retour à la case départ. Ce que le Tricolore a réalisé depuis le premier match de la saison s’inscrit justement dans ce processus.

Sauf que dans la réalité, la compétition est féroce et la question qu’on doit se poser est a suivante : le Canadien peut-il maintenir le rythme ? Peut-il compétitionner au même niveau que la plupart des formations de l’Association de l’Est ?

Oui, il peut toujours le faire, mais encore faut-il qu’il joue avec l’énergie du désespoir chaque soir, et espérer pour le mieux.

Intensité à la hausse

On s’aperçoit que plus la saison progresse, plus ça devient intense. Certaines équipes montrent leur véritable identité, d’autres, motivées par une amélioration des effectifs, comme les Sabres de Buffalo, se surpassent. Et, à cet égard, les Islanders de New York ont une autre personnalité avec Barry Trotz à titre d’entraîneur.

Les Capitals jouent comme les Capitals, sauf dimanche en troisième période contre les Ducks.

Le Lightning maintient le rythme et parvient à composer avec l’adversité malgré l’absence d’Andrei Vasilevskiy. Les Bruins s’accrochent... mais il faudra du renfort sous peu, ils ne pourront maintenir la tendance avec autant de joueurs d’influence à l’infirmerie.

Les Maple Leafs de Toronto ont le droit de rêver, surtout avec le retour de William Nylander. Les Blue Jackets parviennent à garder l’harmonie malgré la décision de Sergei Bobrovsky et d’Artemi Panarin de tester le marché des joueurs autonomes sans restriction à la fin de la saison.

Décevants Penguins

Et il y a les Penguins.

Habituellement, c’est la période de l’année où cette formation trouve sa vitesse de croisière. Mais cette saison, on ne sait pas vraiment comment les Penguins réagiront. Les interrogations sont nombreuses. La brigade défensive est poreuse. Les gardiens, surtout Matt Murray, ne parviennent pas à se démarquer.

Quand une équipe mise sur Kristopher Letang, Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Phil Kessel, elle possède un avantage marqué. Par contre, dans le hockey d’aujourd’hui, il faut que les effectifs de soutien jouent un rôle important.

Est-ce le cas à Pittsburgh ?

Présentement, le Canadien connaît une mauvaise passe parce que les autres formations s’ajustent à son style. Les entraîneurs adverses attachent plus d’importance au trio de Max Domi, Jonathan Drouin et Andrew Shaw. Ils sont également conscients que le trio de Phillip Danault, Brendan Gallagher et Tomas Tatar peut causer des dommages. Par conséquent, le top 6 affronte maintenant les quatre meilleurs défenseurs de l’équipe adverse.

Mais c’est ça le processus.

Adversité

C’est dans l’adversité qu’un athlète améliore son savoir-faire.

C’est dans l’adversité qu’un entraîneur doit respecter le processus. Claude Julien a bien mené sa barque jusqu’ici. Il a tenté des expériences, il a pris des décisions tranchantes, il a modifié les effectifs.

Maintenant, il faut que les joueurs répondent.

Il faut surtout que les vétérans interviennent dans le processus.

Claude Julien a besoin que Carey Price soit au sommet de son art. Il a besoin que Shea Weber s’impose dans les moments les plus difficiles.

Il a besoin que les joueurs identifiés justifient la confiance qu’il leur témoigne.

Sinon, le processus accusera du retard.

La progression des jeunes patineurs sera plus lente, et du même coup les résultats décevants.

Avec 15 matchs en décembre, le Canadien n’a pas droit au moindre relâchement. Parce qu’après la période des Fêtes, ce sera le prélude aux séries éliminatoires.

La compétition atteindra son plus haut niveau.

Et le Canadien ira jusqu’où le processus le mènera.

Sans oublier qu’il y a un processus pour les jeunes joueurs... mais il y en a un, encore plus important, pour les vétérans.

C’est le processus de la satisfaction du devoir accompli.