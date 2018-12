Le nombre de postes vacants a encore augmenté au Québec

Le nombre de postes à pourvoir dans le secteur privé a encore augmenté au Québec au troisième trimestre de 2018, tout comme pour l’ensemble du Canada, selon des données de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) dévoilées mardi.

Le nombre de postes vacants a augmenté de 0,1 % au Québec, par rapport au trimestre précédent. Selon la FCEI, le taux de postes à pourvoir dans la province est de 4,1 %, soit environ 117 700 postes vacants.

Il s’agit de la plus forte pénurie de main-d’œuvre au pays. Vient ensuite la Colombie-Britannique qui s’est toutefois maintenue à 3,7 %. En Ontario, le taux est de 3,3 %. Il a aussi augmenté en Nouvelle-Écosse et en Alberta (2,6 % pour les deux provinces), et il est resté stable au Nouveau-Brunswick (2,7 %) et au Manitoba (2,6 %). En Saskatchewan, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, il est encore plus bas, à 2,0 %, 1,5 % et 1,3 % respectivement.

La moyenne nationale se situe à 3,3 %, selon la FCEI.

«Le taux de postes vacants dépasse les records enregistrés avant la crise financière de 2008», a déclaré Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI.

«Les PME ressentent vraiment la pression, en particulier au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario. Dans ce contexte, il y a fort à parier qu'en 2019, les chefs de PME investiront davantage dans les dépenses en capital que dans la main-d'œuvre et redistribueront la masse salariale en faveur de leurs employés-clés», a-t-il ajouté.

Le secteur des services personnels (4,8 %), celui de la construction (4,4 %) et des services professionnels (3,8 %) sont ceux dans lesquels les taux d’emplois disponibles étaient les plus élevés au pays.

À l’opposé, les domaines de l’information (1,8 %) ainsi que celui de la finance (2,1 %) sont ceux dans lesquels la proportion d’employés recherchés est la plus faible.