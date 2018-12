Le PQ veut plus de légumes en serre pour faire baisser le coût du panier d’épicerie

La production de légumes en serre avec de l’énergie bon marché pourrait être une solution aux hausses successives du panier d’épicerie, estime le Parti québécois.

«J’ai vu que les légumes allaient être touchés particulièrement. Des mesures qui favorisent la culture en serre avec des circuits courts, ce qui fait en sorte qu’il y a moins de frais de déplacement et de transport, ça pourrait être une avenue intéressante», estime le chef péquiste Pascal Bérubé.

Les familles québécoises devront débourser 411 $ de plus par année pour le même panier d’épicerie, en 2019, en raison d’une augmentation anticipée de 3,5 % du prix des aliments, rapportait Le Journal.

La croissance prévue est donc passablement plus élevée que le taux d’inflation de 2 % affiché par la Banque du Canada pour 2019. La hausse du prix des légumes, de 4 à 6 %, sera celle qui touchera davantage le budget des familles. Cela s’explique par une sécheresse appréhendée, provoquée par le retour d’El Niño, étant donné que le Québec importe beaucoup d’aliments du Mexique et des États-Unis.

Pascal Bérubé aimerait «diminuer le coût» de la facture par «l’achat local et la production locale». Réduire le coût de l’énergie pour les serres «serait l’une des options», a-t-il avancé.

«Pour le reste, c’est le pouvoir d’achat des Québécois qui est touché», a-t-il ajouté, regrettant que le gouvernement Legault n’ait pas immédiatement diminué la «taxe famille», une surcharge imposée par le gouvernement Couillard aux parents qui envoient leurs enfants dans les garderies publiques.

«Impacts terribles»

La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé s’inquiète surtout pour les bénéficiaires de l’aide sociale. «C'est un grand système mondial, hein? Alors, les baguettes magiques, on n'en a pas», a-t-elle déploré. «Ça fait longtemps qu'on le dit, ne serait-ce que d'augmenter les revenus des gens... Puis ça commence par le salaire minimum. Actuellement, on a un salaire minimum qui ne permet pas d'atteindre les seuils de base de pauvreté», a-t-elle affirmé.

Pour Mme Massé, «voir l’épicerie augmenter comme ça, ça va avoir des impacts terribles». «Alors, arrêtons d'appauvrir les gens, développons plus leur capacité, leur pouvoir d'achat, et je pense que le peuple va mieux s'en sortir», a-t-elle dit.