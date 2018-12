Noël dans la Jacques-Cartier

Jusqu’au 9 décembre, la MRC de La Jacques-Cartier qui regroupe les municipalités du croissant vert de la Capitale-Nationale (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval) vous attend pour son marché de Noël les 7, 8 et 9 décembre sur le site de la Grange du Presbytère, au 119, 1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury.

Bienvenue

Photo courtoisie

Bravo à Me Marie-Lou Ringuette qui vient de faire son entrée au bureau de Québec de Joli-Cœur Lacasse Avocats. Diplômée en droit de l’Université Laval en 2017, Me Ringuette a été admise au Barreau du Québec en 2018. Elle œuvre principalement en litige civil, notamment en responsabilité civile et en immobilier. Dans le cadre de sa pratique, Me Ringuette est appelée à représenter et à conseiller des particuliers ainsi que des entreprises.

S’entraîner avec son idole

Photo courtoisie

Patrick Vachon, de Saguenay, avait une idée en tête lorsqu’il a misé à un encan silencieux lors d’une soirée au bénéfice de Sport’Aide. Le prix : une séance d’entraînement privé en compagnie de l’ex-joueur de la LNH, Simon Gagné, pour deux personnes, en collaboration avec le complexe des 3 Glaces. Patrick voulait faire vivre à son fils Émile cette expérience inoubliable, qu’il s’est empressé de raconter à ses amis. Sur la photo, Simon Gagné, Émile Vachon, qui porte fièrement le chandail de son idole, et Patrick Vachon.

L’École des saveurs

Photo courtoisie

La Fondation du Collège de Lévis a tenu, le 16 novembre dernier, sa soirée L’École des saveurs, activité-bénéfice qui vise à regrouper les Anciens et les Anciennes du Collège de Lévis lors d’une fête amicale et distinctive où se mélangent les plaisirs gustatifs. Sous la coprésidence d’honneur de Michel Sylvestre et d’André Jean, deux anciens du Collège dans les années 70, la soirée a réuni 234 convives et a permis d’amasser un profit net de 23 500 $, somme qui sera dédiée aux arts et à la culture au Collège de Lévis ainsi qu’à l’aide financière aux élèves. Sur la photo, les présidents d’honneur Michel Sylvestre et André Jean (au centre), en compagnie de François Bilodeau, directeur général de la Fondation, Simon Dutil, trésorier de la Fondation, David Lehoux, directeur général du Collège et Tom Lemieux, président du Collège de Lévis.

La Griffe

Photo courtoisie

Depuis le 27 novembre dernier, les élèves du Collège St-Jean-Eudes peuvent maintenant se procurer, à la coop étudiante La Griffe, des collations santé à la fin de leur journée de classe. Une belle initiative des membres du C.A. de la coop, en collaboration avec le conseil de la vie des élèves, afin de faire la promotion de saines habitudes de vie. Sur la photo : Sabrina Pelletier, technicienne d’intervention en loisir, Gabrielle Auclair, membre du C.A de la COOP et Maxime Turcotte, président de l’école.

Anniversaires

Photo courtoisie

Paul Daigle (photo), président du Groupe Daigle (concessions automobiles)... Gino Chamberland, propriétaire de Promo Dynamique et nouveau propriétaire de Nutrition Sport Fitness de la rue St-Jean-Baptiste, 46 ans... Denis Lévesque, journaliste et animateur de télévision à TVA et LCN, 60 ans... Tyra Banks, actrice et ex-top model, 45 ans... Marisa Tomei, actrice américaine, 54 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 décembre 2017. Mitch Fadden (photo), 29 ans, 4e choix de Tampa Bay au repêchage de la LNH en 2007... 2016. Marcel Gotlib, 82 ans, dessinateur français et géant de la BD moderne... 2015. Robert Loggia, 85 ans, acteur américain (Frank Lopez dans Scarface)... 2014. Claudia Emerson, 57 ans, poétesse américaine... 2013. Robert Allman, 86 ans, chanteur d’opéra (baryton-basse) australien... 2010. Jacques Lafleur, 78 ans, homme politique français.