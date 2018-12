Quoi faire si vous frappez un poteau électrique?

Dans une campagne de sensibilisation des usagers de la route, Hydro-Québec rappelle la marche à suivre lorsqu’un poteau d’une ligne électrique est endommagé en cas d’accident.

Si un fil électrique touche le véhicule dans lequel vous vous trouvez, Hydro-Québec conseille de demeurer à l’intérieur et de ne pas toucher aux parties métalliques dans l’habitacle. Dès que possible, il faut contacter les services d’urgence en spécifiant que du matériel électrique est endommagé. Si un bon samaritain s’immobilise pour vous venir en aide, prévenez-le en lui disant de rester loin.

En cas de feu

S’il advenait qu’un incendie soit déclaré suite à l’accrochage, il est recommandé de rester assis dans le véhicule et d’ouvrir la portière en ne touchant rien d’autre que la poignée. Par la suite, Hydro-Québec conseille de rassembler les pieds et de garder les bras le long du corps. En gardant en tête l’idée de ne jamais toucher à la fois au sol et au véhicule, il faut sauter à pieds joints afin de s’éjecter. Il faut ensuite bondir avec les pieds collés afin de s’éloigner suffisamment du véhicule. Une distance d’une dizaine de mètres devrait suffire.

Si vous êtes témoin

En tant que témoin de l’accident, la société d’État recommande de demeurer à au moins dix mètres du lieu de l’accrochage. Avant qu’Hydro-Québec ne sécurise la scène, assurez-vous que personne ne tente de porter secours aux occupants du véhicule.