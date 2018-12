Un assistant parfait pour faciliter le temps des Fêtes!

En collaboration avec

Avec tout ce qu’il y a à faire pour arriver à temps à Noël, on prendrait bien un petit coup de main, non?

Cette année, «OK, Google, comment faire cuire une dinde?» pourrait bien vous aider, alors que «OK, Google, appelle la rôtisserie la plus proche!» pourrait carrément sauver la mise!

Propulsé par Google, le Google Home Mini, ce petit (mais vraiment puissant) assistant personnel, vous permet d’accéder facilement à presque tout ce dont vous avez besoin.

À la suite d'une seule demande à haute voix, il peut rapidement faire jouer de la musique, gérer vos tâches quotidiennes ou contrôler vos appareils connectés à la maison.

C'est le gadget incontournable pour obtenir des informations en temps réel à propos de la météo, de la circulation, des finances ou des sports. Il peut même trouver les fameuses réponses à toutes ces questions qui, d’ordinaire, restent sans réponse.

Qui plus est, Google Home Mini comprend et interprète maintenant l’accent québécois – de quoi lancer la fête avec: «OK, Google, swingue la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois!»

Mais en marge de tout cela, que peut-il faire au juste?

Voici de quoi faire la lumière!

Hélène Laurin

Voilà pourquoi le Google Home Mini est le sous-chef, l’assistant personnel et l’amuseur parfait pour vos préparatifs du temps des Fêtes, en plus d'être une excellente idée-cadeau. Cliquez pour en savoir plus sur la puissance du Google Home Mini.