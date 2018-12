Washington soutient l’opération d’Israël contre des tunnels du Hezbollah

La Maison Blanche a exprimé mardi son soutien clair à l’opération lancée par Israël pour détruire des tunnels souterrains du Hezbollah détectés de son côté de la frontière avec le Liban, l’un des grands ennemis de l’État hébreu.

«Les États-Unis soutiennent avec force les efforts d’Israël pour défendre sa souveraineté et nous appelons le Hezbollah à mettre fin à la construction de tunnels vers Israël et à se tenir de l’écart d’une escalade et de la violence», a indiqué John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump.

Plus de détails à venir...