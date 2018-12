Beauharnois hausse son compte de taxes de... 15%

Plus de 200 personnes s’étaient entassées dans la salle du conseil de l’hôtel de ville pour assister à la présentation du budget 2019 de la municipalité de 13 000 âmes.

Après la présentation et l’adoption du budget, qui se sont déroulées dans le calme, la période des questions a été très houleuse lorsque le maire a annoncé une augmentation explosive des taxes de 15 %, soit près de 330 $ par maison. Du jamais-vu à Beauharnois.

Les invectives ont alors fusé entre les citoyens et certains conseillers. Plusieurs appels au calme ont été nécessaires.

« Ce budget n’a aucun sens. Le maire et les conseillers sont là pour protéger les contribuables et ils ne font rien », s’est insurgée la citoyenne Manon Castonguay sous des applaudissements.

L’an dernier, la Ville de Rigaud avait dû reculer face à une forte mobilisation citoyenne après avoir annoncé une hausse de taxes de plus de 10 %.

L’augmentation brutale à Beauharnois est d’autant plus difficile à avaler que la Ville avait baissé les taxes de 2014 à 2017 et les avait gelées l’an dernier.

« Nous n’avons plus les moyens de nos ambitions. [L’ancienne administration] a voulu nous faire croire que nous vivions dans un monde de licornes, mais c’est faux », a-t-il lancé, révélant qu’il s’était déjà opposé au gel de taxes l’an dernier.

« Si nous avions maintenu une hausse de 2 % des taxes chaque année depuis 2014, on n’en serait pas là », a ajouté le maire Tremblay. Ce dernier a annoncé hier que 17 postes à la Ville seront supprimés. Huit employés perdront d’ailleurs leur emploi dès le début de janvier.

Cet état de fait est rendu possible grâce à une hausse des revenus de 3,6 %, partagés entre des revenus accrus provenant du développement immobilier et des droits de mutations et permis de construction.