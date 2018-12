Cardi B: c’est fini avec Offset

La rappeuse de 25 ans l’a annoncé dans une vidéo publiée sur Instagram tôt ce matin.

«Nous sommes vraiment de bons amis et nous sommes vraiment de bons partenaires d’affaires, vous savez, et il demeure quelqu’un à qui je peux me fier pour parler, et on a toujours beaucoup d’amour l’un pour l’autre, mais les choses ne marchent plus entre nous depuis longtemps», explique-t-elle dans une vidéo d’une quarantaine de secondes.

«Et ce n’est la faute de personne!» poursuit-elle, indiquant qu’elle aurait toujours énormément d’estime pour lui, «parce qu’il est le père de sa fille».

Cardi B et Offset, qui fait partie du groupe de rap Migos, se sont mariés en septembre dernier.

Ils sont devenus les parents d’une petite fille en juillet dernier.