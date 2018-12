En vidéo: Antoine Joubert et Gabriel Gélinas essaient la Dodge Challenger Hellcat

Le Guide de l’auto vient tout juste de lancer sa chaîne vidéo, et on part ça en force avec l’un des bolides les plus puissants de l’industrie automobile: la Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody 2018.

Est-ce que les 707 chevaux produits par son V8 HEMI surcompressé de 6,2 litres sauront charmer nos chroniqueurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas?

Pour voir ce qu’ils en pensent, rendez-vous sur la nouvelle section vidéo du Guide de l’auto!