Le dilemme de Justin Trudeau

Après les longues années de silence face à Ottawa sous messieurs Charest et Couillard, cette mise au jeu hâtive par M. Legault pose en effet un défi de taille à Justin Trudeau. Le Québec n’ayant compétence que sur l’immigration économique, pour réduire le nombre de réunifications familiales et de réfugiés, M. Legault doit obtenir l’imprimatur de M. Trudeau. Or, il est évident que ce dernier y est opposé.

Comme quoi, à Ottawa, on cherche à s’acheter du temps et à garder un ton civilisé. Pour M. Legault, la partie ne sera pas simple non plus. Oui, son annonce lui permet d’occuper pleinement le terrain « nationaliste ». Et si, par miracle, Justin Trudeau cédait, sa victoire politique serait marquante.